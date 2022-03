Lizy Tagliani hizo su descargo en las redes: "Voy a tratar de reconstruir esta relación"

Instagram

Fue mucho lo que se habló sobre la relación de Lizy Tagliani y Leo Alturria, después de que se diera a conocer un rumor que indicaría que el ex novio de la artista esté saliendo con alguien, que fue la mismísima actriz la que decidió hacer su descargo en las redes para explicar su situación.

"Gracias por los mensajes, por los consejos, los leo, escucho lo que dicen mis amigos, escucho lo que dicen los programas; pero soy de las que después siempre escucha a su corazón y decido qué tengo ganas de hacer, si quiero seguir, intentarlo, o si después me equivoco diré: 'bueno, ya me lo advirtieron, ahora jodete', pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado", expresó Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

"La verdad es que yo se quién es Leo, yo sé que Leo es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea lo que tenga que ser, de amigos, de primos, de conocidos, de pareja. El amor que yo le tengo es muy grande, no quiero hablar por él porque eso tendría que decirlo él, pero me gustaría intentar buscarle una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas", continuó Lizy Tagliani.

"Si no funciona, apretón de manos, beso, y algún día, si la vida nos cruza 'hola, ¿cómo estas?, chau'. No hay que quedarse con nada, ni tampoco hay que lastimarse ni lastimar a nadie, todos tenemos el derecho a ser felices", terminó diciendo Lizy Tagliani en relación a cómo se manejará con Leo Alturria después de todo lo que se dijo.