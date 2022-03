El triste video de Lizy Tagliani donde habla de su separación

Lizy Tagliani se grabó hablando a cámara para llevar un mensaje a sus miles de seguidores. Lo primero que dijo la conductora es que esa sería la última vez que hablaría de su ex, Leo Alturria.

"No voy a hablar más de Leo por respeto a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos, a la gente que me ha tratado tan pero tan bien durante todo este tiempo", comenzó diciendo Lizy Tagliani. Y agregó: "Y sobre todo por respeto al amor que le tengo. Yo amo profundamente a Leo. Es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia.Y él lo sabe. Es lo único que tengo. Lo más importante al menos"

Lizy Tagliani y Leo Alturria.

Lizy Tagliani Tagliani dijo: "Yo le di todo. Le di mis emociones, le conté toda mi historia. Sabe todos mis secretos, mis alegrías, mis tristezas... Compartí mi vida con él".

En otro momento, la conductora admitió: "Estoy muy triste". También señaló: "Vivía mi vida tratando de compartirla lo máximo que podía con Leo. O sea, pensaba las 24 horas del día, cada cosa mía, siempre la pensaba por dos. Pero bueno, las cosas pasan, se terminan. Esto va a sanar. Todo va a estar bien".

En otro momento, Lizy Tagliani además mencionó que "también soy esta pero no por mucho tiempo", sobre su tristeza actual. Y después aseguró: "Las cosas que dice Leo o que supuestamente dice, obvio que me hieren. Pero no me matan. Porque si hay algo que tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena. Nada más. Gracias".

Por último, a pesar de su angustia, Lizy Tagliani se despidió con un chiste, para poner un poco de humor.

La contundente publicación de Lizy Tagliani luego de las declaraciones de Leo Alturria

Leo Alturria dio sus primeras declaraciones frente a una cámara de televisión, nada más ni nada menos que para "LAM", en el programa de Ángel de Brito, el ex novio de Lizy Tagliani reveló que fue él quien tomó la decisión de separarse y que la artista no quería separarse.

"Ella no quería saber nada con que nos separemos. Se puso mal y se angustió. No hay vuelta atrás, pero estamos bien así", fueron las palabras que utilizó Leo Alturria, que también agregó: "Ella sí quiere volver, pero yo estoy con el embrague puesto. No pasa nada. Nos llevamos bien así y creo que todo va a seguir así", refiriéndose a su relación actual con Lizy Tagliani.

Para sorpresa de mucho, luego de esas declaraciones, Lizy Tagliani utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para publicar una imagen que expresa: "Todo manipulador emocional se aplica a fondo en desestabilizar a su víctima a fin de sacarla de sus casillas y así poder acusarla de ser alguien alterado o inestable".

Como si eso fuera poco, en la publicación de la artista, también se lee: "Eso le ayuda a manipularla fácilmente desde la culpabilidad". Aunque Lizy Tagliani no mencionó a quién va dirigida su publicación, pareciera obvio que se refiere a los dichos públicos de Leo Alturria.