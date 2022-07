Esta semana salió al aire el capítulo en que Locho Loccisano y el Chino Leunis tienen un ida y vuelta en caliente, luego de que el músico avanzara dos veces en el luego sin cumplir con la consigna del juego, lo que lo llevó a romper las reglas y el juego debió retomarse.

Debido a las repercusiones que tuvo ese capítulo, donde muchos lochofans salieron a defender al músico y de paso atacar al conductor de El Hotel de los Famosos, el propio Locho Loccisano rompió el silencio y habló sobre el Chino Leunis en su cuenta de Twitter: “¡El chino es el número uno! Siempre me respetó y me contuvo como nadie. (Emoji corazón rojo)”.

Locho Loccisano rompió el silencio sobre el Chino Leunis: “El Chino es…”

Ante esta respuesta del participante, Leunis se unió al tuit y le respondió: “Papito, abrazo enorme. Fue lindo compartir esta experiencia. Éxitos con lo que viene. Pasito a paso. No te vuelvas loco y DISFRUTÁ”. Pese a este respeto mutuo y al cariño por el programa que los une, los seguidores de Locho Loccisano destrozan con sus comentarios al conductor, que lo único que hizo fue revisar las grabaciones y pedir que el juego se ganara de manera limpia.

¿Qué fue lo que ocurrió para que se desatara toda esta situación? En esta semana se llevó a cabo el juego por la segunda inmunidad de la semana, participaban Waltar Queijeiro, Martín Salwe, Alex Caniggia y Locho Loccisano. La prueba tenía tres etapas, en la segunda, debía tomar una hacha y liberar la tarjeta, para luego pasar a la fase tres, donde debe derribar tres cubos y el que lo lograra, se ganaba la inmunidad.

En efecto, Locho lo hizo, pero en dos oportunidades, Chino Leunis pidió que se repita la prueba porque Locho no había hecho las cosas correctas. “Estás metiendo la mano y le diste un hachazo cuando terminaste… ¡Dale, Locho!, incluso cortamos y dijimos que se tenía que cortar toda la madera para poder cortar la soga”, le dijo el Chino a Locho y agregó: “Yo no veo desde ahí si cortaste o no toda la madera… Te lo expliqué dos minutos antes”.

La discusión seguía y toda la producción llegó al campo de juego para validar lo que había ocurrido: “No, negro, dale. Dijimos que tenían que romper la madera… No te hagas, no digas cosas que no son Locho”, afirmó el Chino Leunis con todo el juego detenido, cuando ya Locho se había dado por ganador.

“Tendrían que haberme parado y no dejarme avanzar a tirar las pelotas”, comentó Locho en la entrevista de El Hotel de los Famosos.

Locho Loccisano vrs Walter Queijeiro

Este lunes 18 de julio se juega la hache entre Walter Queijeiro y Locho Loccisano, dos amigos se enfrentarán cara a cara para disputarse la continuidad en el Hotel de los Famosos y poder avanzar por los 10 millones de pesos. Pero a estas alturas de la competencia, ya se sabe que es el músico el que terminó derrotado por el periodista.

La hache más esperada por muchos televidentes tendrá lugar en pocos días y ya varios seguidores del Locho Loccisano advirtieron en redes sociales que una vez salga eliminado el artista, dejarán de ver el programa conducido por Pampita y Chino Leunis.