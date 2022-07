Yanina Latorre desenmascaró la estrategia de Locho Loccisano: “Va a caer”.

A días de comenzar la recta final en El Hotel de los Famosos, y con un perfil de Locho Loccisano, amado por la gran mayoría de los televidentes del reality, Yanina Latorre, inspirada por las declaraciones de Belu Lucios, puso sobre la mesa la estrategia que el músico armó y que en el camino, dejó a una joven cordobesa con el corazón destruído.

Todo comenzó cuando Belu Lucius aseguró que, debido al tráfico de información que se generó entre las visitas de los familiares y los participantes, donde se pasaban cartas entre la comida que les llevaban, la producción prohibió que les siguieran llevando alimentos y/o cosas. En esa medida, Yanina Latorre aseguró que Locho Loccisano era uno de los que intercambiaba cartas con su familia y en especial con una novia, que la habría “abandonado y limpiado” por el camino.

Según acotó la panelista, el entorno de la ex del músico, intenta cuidarla para que no salga a hablar y así protegerla, incluyendo a Locho, que le ruega que no salga a hablar: “Hay una amiga de ella que está muy enojada con Locho, que es quien me pasa la data real. La chica, si ella habla, va a caer muy mal la personalidad de Locho”, comentó Yanina Latorre.

Yanina comentó que todos en El Hotel de Los Famosos sabían de la existencia de esta chica, ya que el participante habló de ella en el reality, pero eso no salió al aire. El hecho es que, ellos se conocieron y tenían una relación a distancia, cada tanto se veían, de hecho, ella estuvo el 2 de enero con él en Buenos Aires, él la blanqueó y se mandaba cartas con ella, estando en el reality, hasta que llegó Majo y ahí él la limpió. “Majo sabe que existe esta chica y sabía que Locho recibía las cartas de la cordobesa”, comentó la panelista.

«La ex de Locho no quiere salir a hablar para no hundirlo, y yo le sigo: “Querida, salí y hablá, te cag**», comentó Yanina, luego de esto sumó la desenmascarada del "Locho bueno", pero que en realidad, es un estratega del show para televisión: “Ella a Locho, en principio le creyó, porque él le decía que era parte del reality, que era el guion, que había que guionar, que el vínculo les servía para llegar a la final… Ella le creyó por las cartas de amor que le mandaba y lo esperó”., agregó la panelista.

«Cuando él salió de la casa (programa), él le dijo que no estaba saliendo con Majo, que era tipo una estrategia para el reality y no la veía, porque ella se vino en micro hasta Buenos Aires (...) ¿Y qué le decía? “Esta noche salgo con los chicos y se iba a lo de Majo y ella después veía el vivo de Majo donde estaba con Locho», aseguró Yanina.

Locho Loccisano hizo un pedido a los invitados del cumpleaños de Majo

Este fin de semana se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de Majo Martino, evento al que asistieron varios famosos y participantes del Hotel de los Famosos. Debido a que había cámaras y muchos celulares dando vueltas, María Fernanda Iglesias, panelista de LAM, que estuvo también en el cumpleaños, aseguró que Locho pidió que lo sacaran de las fotos.

¿Por qué? Como Locho Loccisano aún sigue en competencia al aire del Hotel de los Famosos, debe estar guardado y no dar entrevistas ni salir a ningún lado. Ya tuvo una primera advertencia, luego de haber hablado con Alejandro, el movilero de LAM y ahora, según Fernanda, les pidió a los invitados que lo cortaran de las fotos porque de lo contrario no la productora no le iba a pagar.