Locho Loccisano suma enemigos en Canta Conmigo Ahora: “A mí no me…” 

Locho Loccisano provocó la irritación de varios de sus compañeros que conforman los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, luego de que lanzará sus contundentes críticas contra Clara Berutti, una de las participantes que pasó por el big show.

La participante cantó Run to you, de Whitney Houston. En su performance de Canta Conmigo Ahora, la cantante explicó de qué trataba la canción y afirmó que cantaría con la ilusión de que los jurados se puedan emocionar con su interpretación. Esto ilusionó a Locho hasta que Clara cantó la primera palabra de la letra. “Me gusta, una canción emotiva, me gusta”, dijo el artista.

Locho fue uno de los primeros en oprimir el botón para apoyar a la cantante, pero, cuando Marcelo Tinelli le dio la posibilidad de darle la devolución a la estudiante de producción musical de 24 años, sus compañeros lo querían hacer callar con los abucheos.

“Le voy a hacer una sola crítica. Dijiste que querías transmitir amor o algo por el estilo y cantaste en inglés. Canten en español, siempre que quieran transmitir algo en español, porque a mí no me lo transmitiste, porque no lo comprendí, si elegís español lo entiendo”, comentó Locho Loccisano.

De inmediato sus compañeros criticaron su devolución y le gritaron que eso no tenía nada que ver; que la música es un idioma universal que transmite sensaciones. Matu, la colega que comparte espacio con Locho, fue una de que habló: “Transmitir no tiene idioma, es una energía lo que uno transmite”.

Marcelo Tinelli salió en defensa del jurado, que ya venía con varias polémicas del anterior reality, El Hotel de los Famosos. "Perdón, o estamos tomando confianza o… Ahora todos lo retan por lo que acaba de decir”. Finalmente, Locho se mantuvo en su postura y cerró su opinión, que para él, lo mejor es que canten en castellano.

Locho Loccisano volverá a estar en El Hotel de los Famosos

La segunda temporada de El Hotel de los Famosos ya es casi un hecho y Locho Loccisano, el denominado en las redes sociales como el ganador del público, volverá a estar en el programa, pero no compitiendo.

El famoso músico y notero estará en la segunda entrega del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis, como el nuevo host digital. Desde que Locho Loccisano pasó por El Hotel de los Famosos y se ganó el corazón del público, sus fans lo siguen a dónde él vaya.