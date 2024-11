Desde hace algunos días, Lola Latorre no compartía contenido en las redes sociales, aspecto que llamó la atención de sus seguidores, ya que se trata de una actividad diaria para la joven de 23 años. Además, su ausencia en el programa de streaming Rumis, generó preocupación. Finalmente, la hija de Yanina y Diego Latorre contó los motivos por los que se alejó de las cámaras: se realizó una cirugía estética, y en plena recuperación, contó los detalles de la intervención.

Lola Latorre habló sobre la operación estética que se realizó

Mediante TikTok e Instagram, Lola Latorre se comunicó con sus seguidores para llevarles tranquilidad. Es que su ausencia generó diversas especulaciones y la influencer decidió mostrarse desde el interior de su hogar, en plena recuperación. Con vendas en su rostro y moretones, la joven contó que se realizó una rinoplastia para cambiar la forma de su nariz.

"Ya van cinco días de mi operación. No lo contaba antes porque me daba mucha inseguridad. Es un tema complejo, que se está hablando un montón, tema de cuerpos, cirugías, de belleza. Me daba mucha inseguridad hacerlo y acá estoy", introdujo la hija de Yanina Latorre, frente a cámaras.

Lola indicó que desde hace tiempo que tiene complejos con la forma de su nariz, a tal punto que decidía mostrar solo una parte de su rostro. "Tenía el tabique completamente desviado, había un lado, lo tenía mucho mejor, que mi peor perfil. Me la veía fea, me la tapaba en una foto, a veces me daba ganas de editármela", señaló. Luego de analizar su postura, acerca de las intervenciones estéticas y decidió realizarse una rinomodelación, que se trata de un tratamiento estético y allí vio mejoras en su aspecto pero no quería depender de realizárselo frecuentemente, por lo ue tomó la operación como la opción adecuada.

"Me daba mucho cagaso operarme. No quería que sea algo que me cambie la cara y las expresiones. Quería algo que tuviera que ver conmigo, tener mi nariz como base y arreglar ese tabique desviado y no tocar el "pompom", que es característicio mio", indicó la joven y todo indica que se logró este objetivo, aunque el transcurso del tiempo demostrará esto, o no, ya que hay que esperar que el rostro se descinche.

En cuanto al momento de la cirugía, la influencer indicó que estaba muy nerviosa por la intervención ya que nunca había pasado una. Sin embargo, la tranquilidad que le transmitió el anestesiólogo le ayudo en gran medida. La operación duró cuatro horas y no sintió dolor. No obstante, el postoperatorio fue muy incómodo, las horas de sueño fueron acotadas tanto por la posición que debía mantener como por la hinchazón que tenía. Pero el transcurso de los días hace que su experiencia mejore.

Por último, indicó que está feliz por la decisión que tomó y aunque dudó en contarlo, decidió hacerlo debido a que su contenido es transparente. Pero las dudas en ella estaban por no dar un mensaje erróneo acerca de realizar cambios físicos a través de la cirugía, no obstante decidió hacerlo para contar su experiencia, que podría ser de ayuda para quienes atraviesan una situación similar.

“Sé que es un tema delicado, que tiene que ver con belleza, cirugía, estándares perfectos, inseguridades y demás. Por eso me costaba un poco hablar del tema porque no quiero dar esa imagen de sobre lo que no nos gusta, operarlo. Porque no es así, hay que trabajar mucho el amor propio”, analizó la joven en Instagram.