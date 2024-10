La primavera llegó todo, y las nuevas tendencias siguen surgiendo. Varias celebridades se mostraron con tonos de colores pasteles, o transparencias para poder sobrellevar el nuevo clima. Sin embargo, Lali Espósito, Wanda Nara y Lola Latorre eligieron un estilo corporate oversize que se volvió lo más elegido para esta nueva temporada.

De Lali a Wanda Nara y Lola Latorre: cómo lucir el saco oversize tendencia para la primavera 2024

Lali Espósito se volvió tendencia en redes sociales, gracias a su nueva canción "Fanático". El mismo la llevó a tener más de 2 millones de visitas en Youtube, y pasar por diversos programas para contar el detrás de escenas. Sin embargo, llamó la atención el look que usó para su visita en Bendita, el programa de Beto Casella. La artista lució un estilo formal, con un saco y pantalones sastreros oversize. Se manejó por los colores neutros, combinando el gris del traje con una remera blanca, y dejó su pelo negro suelto para continuar con el look.

Durante la charla, el conductor le preguntó sobre los mensajes ocultos de la canción. Ante esto, la cantante se sinceró y contó en qué se inspiró para hacerla. "Recibí mensajes mala onda, enfrenté fake news y me gustaba mucho jugar con esto. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad, y me parecía interesante jugar con esa confusión que es tan digna de esta época. Hicimos el chiste del cartel no netamente por los libertarios sino por el hate en general", expresó.

Por otra parte, Wanda Nara no soltó su estilo corporate, y volvió a compartir un look formal. En su viaje por la ciudad de Roma, Italia, la modelo usó blazers, camisas y pantalones sastreros. Uno de los más aclamados fue el conjunto sastrero, compuesto por blazer y pantalón gris, camisa celeste y uñas rojas. Durante sus días en Argentina, la exesposa de Mauro Icardi continuó con esos atuendos, remarcando su marca de business woman.

La tendencia se basa en usar indumentaria de oficina, trasladándolo al terreno del street fashion. Generalmente, entran prendas como blazers, pantalones de traje, faldas lápiz, camisas, etc. Es un estilo bastante común en el Instagram oficial de Wanda, ya que la modelo lo sobrelleva con elegancia y originalidad. Sin embargo, Lola Latorre decidió compartirlo, junto a Lali y Nara.

Por su parte, la hija de Yanina Latorre compartió un video para mostrar su atuendo primaveral. Con una mini tiro bajo de jean, y una musculosa total white, Lolita decidió lucir un saco oversize gris, parecido al que usó la cantante de "Fanático". El mismo hace un contraste elegante a un look más deportivo. Además, lo acompañó con unas medias, con moños negros de detalle, y unas Adidas blancas y rosas.

De esta manera, Lali Espósito, Wanda Nara y Lola Latorre compartieron el gusto por el estilo corporate, pero lo lucieron con sus particularidades. Si bien es muy visto en los looks de la empresaria, la cantante y la joven modelo decidieron acompañarla para distintos eventos en la noche y en el día. Las celebridades marcan las nuevas tendencias para la primavera 2024.

