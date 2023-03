En la cuenta regresiva de Lollapalooza Argentina 2023, los organizadores del festival confirmaron que habrá cambios en el line up, luego de que Travis Baker, baterista de Blink-182, sufriera una lesión en su dedo anular izquierdo en un ensayo a principios de febrero.

Tom DeLonge, vocalista de la banda confirmó que la agrupación no participará de Lollapalooza Argentina ni de otros shows en Sudamérica, como estaba estipulado. Pero ya hay un reemplazo de lujo y fue desde la cuenta oficial del festival en Twitter que dieron la noticia. “Estamos muy contentos de anunciar que Twenty Øne Piløts se presentará en Lollapalooza Argentina”, anunciaron.

Cómo queda el line-up completo del Lollapalooza 2023 tras baja de Blink 182

Lollapalooza Argentina confirmó que Twenty One Pilots será uno de los headliners del megafestival de música que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una gran propuesta de artistas internacionales y locales.

La banda será la encargada de dar el gran cierre de la noche del sábado 18, sumándose a artistas como Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again y Melanie Martínez.

Twenty One Pilots es una banda musical originaria de Ohio, Estados Unidos, compuesta por Tyler Joseph y Josh Dun. Con su innovador sonido que fusiona elementos de rock, rap y electrónica, la banda se ha convertido en una de las más populares de la música contemporánea.

Lollapalooza Argentina 2023 : line up día por día

VIERNES 17

Drake / Rosalía / Armin Van Buuren / Trueno / Alison Wonderland / Chano / Aurora/ Tove Lo / Marilina Bertoldi / Danny Ocean / Cigarettes After Sex / Omar Apollo / Alvaro Diaz / John Summit / Dante Spinetta / Villano Antillano / Young Miko / 100 Gecs / Suki Waterhouse / Guitarricadelafuente / Oscu / Silvestre Y La Naranja / The Change / Flaca / Plastilina / An Espil / Paz Carrara / Panther / Guillermo Beresñak / Nani

Twenty One Pilots

SÁBADO 18

Twenty One Pilots / Tame Impala / Jane’S Addiction / The 1975 / Jamie Xx / Fred Again.. / Melanie Martinez / Usted Señálemelo / Mora / Wallows / Sofi Tukker / Yungblud / Purple Disco Machine / Bresh / Catupecu Machu / Ryan Castro / Nafta / Nora En Pure / Elsa Y Elmar / Papichamp / Rusowsky / Ralphie Choo / 1915 / Kchiporros / Broke Carrey / Delfina Campos / Melanie Williams & El Cabloide / Florian / Ángela Torres / Sassyggirl / Friolento

María Becerra

DOMINGO 19

Billie Eilish / Lil Nas X / Maria Becerra / Claptone / Kali Uchis / Diego Torres / Conan Gray / Rise Against / Dominic Fike / Polo & Pan / Gorgon City / Tokischa / Cami / Gera Mx / Callejero Fino / Modest Mouse / Rei / Rojuu / Hot Milk / Muerejoven / Gauchito Club / Odd Mami / Judeline / Connie Isla / Oh!Dulceari / León Cordero / Camilú / Mia Zeta / Soui Uno / Mora Navarro

Rosalia

Cómo adquirir las entradas para el Lollapalooza 2023

Para disfrutar de las entradas del Lollapalooza 2023, se pueden adquirir entradas a través de la plataforma de All Access -la única autorizada para hacerlo-. Existen hasta seis cuotas sin interés con las tarjetas Santander American Express y hasta 24 cuotas con interés con todos los bancos.

CS.