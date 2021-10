Loly Antoniale, nueva vida en Miami: maneja un auto de lujo valuado en 26 millones de pesos

Desde hace largo tiempo, Loly Antoniale se instaló en Miami donde comenzó una nueva vida. Tras una larga relación con Jorge Rial, la modelo se refugió en este lugar que ahora es su nuevo hogar y en donde pasa sus días lejos del mundo de espectáculo y las pasarelas de moda.



Pese a lo que cualquiera podría pensar, la joven vive una vida plena, está feliz y cada tanto comparte detalles de su día a día con sus fans. En esta ocasión, la modelo se mostró realizando sus compras en un auto de lujo que sorprendió a sus seguidores.

“Housewife (Ama de casa)”, escribió Antoniale en Instagram en dos imágenes en donde se la ve posando junto al auto en el que sus fans repararon y que actualmente está valuado en más de 140 mil dólares, lo que equipararía a unos 27 millones de pesos argentinos.

Las teoría sobre la desaparición de Loly Antoniale de los medios

Antes de su reaparición en redes sociales, algunos rumores sobre Loly Antoniale empezaron a correr. “Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea Taboada en LAM meses atrás.



Al escuchar esta bomba, De Brito se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

