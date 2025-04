Anita Espasandin y Benjamín Vicuña hicieron pública su relación a mediados de 2024, y desde entonces la pareja no paró de mostrarse en eventos, galas y premios mostrando cuán enamorados se encuentran y dejando ver sus más elegantes looks.

Recientemente, los novios asistieron a un glamouroso evento que tuvo a la moda como eje de la velada. Allí ambos aprovecharon para lucirse y mostrar al público sus talentos ocultos para combinar prendas.

Benjamin Vicuña junto a Maru Botana, Meme Bouquet, Mery del Cerro y Cynthia Kern | Crédito: Grupo MASS

Benjamin Vicuña y Anita Espasandin a puro glamour en un desfile de modas

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín asistieron este miércoles 9 de abril al desfile organizado por Kosiuko. Este evento reunió a las más destacadas celebrities argentinas, entre ellas Maru Botana, Meme Bouquet, Mery del Cerro, Taina Gravier, Stefi Roitman y Lola Latorre.

Sin embargo, la pareja que brilló por sus prendas fue la de el actor y Anita Espasandín. Mientras que Vicuña lució una camisa blanca junto con un jean achupinado y un chaleco negro, ella dejó fluir su inventiva en la indumentaria.

Benjamin Vicuña y Anita Espasandin | Crédito: Grupo MASS

La economista combinó una remera al cuerpo en color negro con una campera de cuero con tachas y flecos enormes. Añadió a ello una falda larga escocesa bicolor en lila y verde con unas botas texanas negras caña media con detalles en color plata. Para su beauty look eligió un make up con colores neutros, mientras que en cuanto a su hairstyle llevó su melena rubia recogida con bucles sobre dos mechones que le dieron un aire de elegancia y glam a su outfit.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en el último desfile de Kosiuko | Crédito: Grupo MASS

Otro detalle de sus looks que no pasó desapercibido fueron sus accesorios. El exnovio de Pampita decidió revivir la moda de las bandanas con una multicolor atada en su muñeca izquierda. En sintonía con la decisión de su pareja, que optó por utilizar brazaletes de hilo en rojo, verde y marrón en el mismo lugar del cuerpo, que terminaron por configurar la esencia juvenil y roquera de su look.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandín y Cynthia Kern | Crédito: Grupo MASS

Benjamin Vicuña y Anita Espasandin brillaron por su look glam rock durante el más reciente desfile de moda de la reconocida marca argentina fundada por Cynthia Kern y Federico Bonomi. La pareja constituida por el chileno y la argentina dio el presente en la gala mostrando en la alfombra roja las más creativas prendas de sus respectivos armarios.

C.G.