Carolina 'Pampita' Ardohain se encuentra de vacaciones junto a su familia en el Cerro Bayo, en Villa La Angostura. La modelo muestra sus días en la nieve y la que siempre tiene un rol protagónico es su hija, Anita García Moritán, por sus ocurrencias o sus looks.

Pampita junto a su familia disfrutando de sus vacaciones en la nieve

Esta vez Pampita viajó junto a sus hijos Beltrán y Benicio Vicuña, Ana García Moritán y su sobrino Francesco, el hijo de su hermano Leonardo. En familia están pasando unos días increíbles en la nieve y la modelo no duda en compartirlo por su cuenta de Instagram.

El tierno look de Anita García Moritán para combatir el frío en la Patagonia

Pampita y su hija, Anita García Moritán

Pampita muestra sus vacaciones a través de su Instagram, de esa forma hace parte a sus seguidores de los hermosos paisajes de nuestra Patagonia. En los fotos y videos que publica la modelo se los puede ver posando, en familia, dentro del hotel y a los más chicos disfrutando de las actividades en la nieve.

Pero la que siempre resalta por su carisma y hermosos looks es la más chica de la familia. Hablamos de Anita García Moritán que esta vez se llevó la mirada de todos los seguidores de su mamá por un tierno look que usó para no pasar frío.

Anita García Moritán enterneció a los seguidores de Pampita con su look de "osito"

La hija de Pampita y Roberto García Moritán lució una campera de corderito color natural. Con una particularidad muy tierna, en la capucha tiene dos orejitas simulando un osito. Esto hacia que Anita García Moritán resalte por encima de sus hermanos ya que generaba mucha ternura.

C.S.