Rodeados de familia y amigos íntimos, el lunes 22 de julio Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán festejaron los tres años de Ana. Entre los invitados, llamó la atención: la ausencia de un miembro de la familia, Bautista Vicuña.

En un video compartido por la modelo del festejo, se pudo apreciar que se encontraba toda la familia presente a excepción del hermano mayor de la pequeña. Sin embargo, el hijo de Pampita no asistió al cumpleaños por una importante razón, que dio a conocer horas después.

El motivo por el cual Bautista Vicuña no estuvo en el cumpleaños de Ana García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán están en una relación hace ya 5 años, y hace 3 llego a sus vidas su primera hija juntos, Ana García Moritán, quien los unió aún más y a la que ven crecer cada día.

El lunes 22 de julio, además de ser el aniversario de la modelo y el político argentino, es el cumpleaños de su hija Ana. Pampita compartió el video del momento en el que le cantaron el feliz cumpleaños a su hija menor, que cumplía 3 años.

Pampita y Ana García Moritán

En la publicación se la ve a la pequeña más feliz que nunca, mientras que su familia le canta el feliz cumpleaños. Sin embargo, en el video sorprendió la ausencia del hijo mayor de Pampita, Bautista Vicuña.

No obstante, el joven tenía una importante razón por la cual no asistió al cumpleaños de su hermana: se fue de viaje solo por primera vez a Europa. El hijo mayor Vicuña fue a Reino Unido junto a un grupo de chicos de su misma edad.

Bautista Vicuña se encuentra de visita en el Viejo Continente por razones académicas. Por este motivo, sus padres le expresaron su apoyo en esta travesía, ya que nunca antes había viajado sin su familia.

Bautista Vicuña en Reino Unido

Así, el actor le demostró su acompañamiento a través de redes sociales escribiéndole “Te extraño, suerte en tu experiencia en UK”. Mientras que la esposa de Moritán le demostró su emoción: "Qué hermoso viaje".

En las imágenes que se publicaron, se ve a al hijo mayor de Pampita y Vicuña visitando algunos recorridos emblemáticos de Liverpool y posando junto a los otros jóvenes. Por esta razón, Bautista no pudo asistir al cumpleaños de Ana García Moritán.

N.L