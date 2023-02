Sofía Zámolo habló por primera vez de la tragedia familiar que vivió a los 8 años: “De repente tenía que despedir a un hermano"

Sofía Zámolo brindó una entrevista para Teleshow y allí, decidió hablar sobre su familia y relatar un hecho en particular que los marcó de por vida. La modelo reveló que, cuando tenía solo 8 años, su hermano adolescente falleció inesperadamente en 1991, a la corta edad de 16.

Zámolo detalló el momento en el que se enteró del destino de Federico, uno de sus hermanos mellizos, mayores que ella: “Mi mamá llegó un día, me sentó para charlar y abrazándome me dijo: ‘Fede se fue al cielo y no va a volver más’. Yo tenía ocho años, jugaba con muñecas y de repente debía despedir a un hermano. No entendí nada: ni que ya no lo vería, ni que un chico así podía morir… ¡Los viejitos se morían!”.

Sofía Zámolo con su papá, sus hermanos Diego y Federico (mellizos), y su hermana Andrea.

La modelo continuó explicando sobre el rol de su hermano en la casa y la similitud que guardaba con ella. “Mamá siempre decía: ‘¡Me hacés acordar tanto a él!’. Tengo su expresión, la sonrisa, el formato de su cara angulosa… Era, además de muy buenmozo, un chico bien plantado. Muy bien armado, seguro de sí mismo. Claro, cuando mis padres se separan, Fede pasó a ser el hombre de la casa. En realidad, los dos, pero a él le sobraba actitud y rebeldía para defender, discutir o pelear aquello que fuese, llegado el caso”, explicó muy abiertamente, recordando con mucho cariño a Federico.

Sofía y su papá, Diether Zámolo.

Sin embargo, Sofía reveló también el gran impacto que la muerte de su hermano tuvo en la familia, especialmente su papá, Diether Zámolo, quien se vio muy afectado, sintiéndose culpable en parte por lo sucedido. “A raíz de la muerte de Fede, papá entró en una larga depresión que le costó años poder revertir. Él le había regalado la moto a mi hermano cuando cumplió 16. Y jamás logró perdonarse a sí mismo por eso. Al inconmensurable dolor de perder a un hijo se sumaba la culpa. Y lo destruyó. Cayó. Se fundió. Él era un gran abogado, acostumbrado a buenos ingresos y una serie de comodidades. De repente, no existió nada más. Estábamos en crisis y lo pasamos fatal”, detalló la modelo, mostrándose muy vulnerable sobre el duro momento que ella, junto a toda su familia, tuvo que atravesar.

H.O