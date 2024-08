Tras culminar con las grabaciones de la ficción, que será su vuelta a la actuación, Tini Stoessel se tomó vacaciones junto a dos amigas. El destino es Europa, y de acuerdo a sus publicaciones en las redes sociales se encuentra recorriendo la costa amalfitana, en Italia. Además de demostrar un gran disfrute en sus días de relax, la artista deja al descubierto los looks que elige para cada salida italiana. Desde la bikini que será furor en la temporada hasta las combinaciones de prendas que es tendencia.

Tini Stoessel muestra sus looks en Italia

En su cuenta de Instagram, Tini se mostró desde un barco y posó con el mar de fondo y para la ocasión lució un micro bikini de color celeste, cuya particularidad es la parte superior al ser muy pequeña y con una forma asimétrica. Si bien se trata de un modelo muy particular, es una de las tendencias que se impondrá en el verano argentino 2025.

Pero, por supuesto, no fue el único look de la cantante que llamó la atención. En las últimas horas, volvió a cautivar a sus seguidores con una nueva publicación en la que mostró una salida nocturna junto a sus dos amigas. En este book casero se la puede ver a las tres jóvenes primero dentro de una propiedad y luego por las calles.

En esta última secuencia, la cantante de "Cupido" luce un particular look con una combinación de estilos con prendas oversize y un calzado que se usa generalmente de noche. En la parte superior luce un buzo ancho en combinación de color gris y celeste; mientras que en la parte inferior una bermuda que verde tipo cargo que pasa la altura de las rodillas.

La joyita de este outfit es la combinación que realizó con respecto al calzado, siendo unas bucaneras negras de punta y taco alto; este detalle es el que transforma al look diurno en uno nocturno De esta forma,el corte de la bermuda llega al punto justo de las botas, sin dejar al descubierto ninguna parte de la piel. Esta combinación marca tendencia para los looks.

Asimismo, los accesorios que lució Tini no también elevaron su look. Lució una gorra de corderoy en tono marrón y un cinto en animal print. Una vez más, la joven influencer dejó en claro que jugar con estilos y texturas de telas puede generar un look icónico.