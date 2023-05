Romina Pereiro, exesposa de Jorge Rial, habló de manera reciente con Alejandro Castelo el movilero de LAM y le dio detalles de su primera charla con el presentador desde la clínica en Bogotá.

Hace más de un año que Romina Pereiro y Jorge Rial están separados y recién hace días salió el proceso legal del divorcio. En esa medida, la nutricionista fue clara sobre el vínculo que aún tiene con el periodista.

“Pude hablar con él y ahí me quedé tranquila… Ayer a la tarde (lunes)”, comentó Romina. “Hablamos igual unos minutitos, y me dijo: “Estoy bien, quedate tranquila. Un beso a las nenas”, explicó Romina Pereiro.

Caption

La exmujer de Jorge Rial remarcó la disposición que ella le habilitó a Rial, para que sepa que está ahí para lo que él necesite. “Estamos separados hace un año y medio. Me llamaban y me preguntaban a mí. Por un lado yo no sabía y por otro, yo no soy la persona que tiene que salir a dar un parte o contar porque él está rodeado de su familia, de su médico”.

“Si bien fuimos una familia, hoy ya no estamos juntos ¡Hace bastante, así que ese es mi lugar!”, aclaró la nutricionista.

Romina Pereiro sobre la alimentación y los factores de riesgo de Jorge Rial

Alejandro fue al grano y le consultó a Romina por la nutrición y los cuidados de Rial. La famosa nutricionista fue detalles. “Por lo que compartiste con Jorge, calculo que trataban de cuidarse”, comentó el cronista.

“Al ser nutricionista sos un poco más cuidadosa y a veces cuando tenés información te juega en contra porque querés que todos hagan todo perfecto y se cuiden y durante la pandemia, sí, la sufrimos los dos porque ambos tenemos factores de riesgo”, comentó Romina.

Romina Pereiro.

Finalmente, Romina Pereiro dijo: “Se tendrá que cuidar más la comida… la sal”, comentó y cerró: “Yo le estaba bastante encima, pero hace un año y medio que no convivo con él y no tengo ni idea. Capaz ahora de súper cuida o no”.

S.A.