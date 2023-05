More Rial contó cómo sigue la salud de Jorge Rial: "Se encuentra estable"

More Rial compartió un comunicado sobre la salud de Jorge Rial, que se encuentra internado en Colombia después de haber sufrido un pre infarto.

"Gracias a todos por su preocupación, mi papá se encuentra estable y en mejoría. Dejen de hablar cosas sin saber", disparó More.

Jorge Rial fue internado de urgencia el sábado en Colombia, donde estaba de vacaciones, y estuvo en coma inducido. Según reveló el doctor Guillermo Capuya, quien sigue de cerca el caso desde Argentina, contó en C5N cómo evoluciona. “Han mejorado los parámetros. Ahora hay que esperar y ver la evolución, pero todo parece indicar que las cosas van para mejor”, reveló el profesional.

More Rial contó cómo sigue la salud de Jorge Rial

“En el momento me contacté con el jefe de la Unidad Coronaria que me dijo que lo estaban llevando a Hemodinamia. Cuando salió de ahí, que tardó una o dos horas, me dijeron que tenía estrechez en una arteria coronaria”, relató Capuya sobre Jorge Rial.

Con quién estaba Jorge Rial en el momento que fue internado

Al momento de su descompensación, Jorge Rial estaba de vacaciones sin sus hijas y con una misteriosa compañía. Según contaron Analía Franchín y Lio Pecoraro en A la Barbarossa, el periodista no estaba solo al momento de su internación.

“Chicos, no está mal decir que tiene una novia, sino parece que estamos diciendo que está con Bin Laden. Estaba con una señorita. No pasa nada”, dijo Franchín.

Jorge Rial estaba acompañado cuando sufrió la descompensación.

Luego Pecoraro admitió que Jorge Rial tiene una pareja escondida. “Hace bastante tiempo se dice que Jorge está saliendo con una persona que es colombiana. Está en todo su derecho porque está divorciado”, contó el periodista.

AL.M