Cuidado psiquiátrico y abuso sexual: el drama de Giselle Rímolo en la cárcel

La ex de Silvio Soldán, Giselle Rímolo, quien está en presa en la cárcel de Ezeiza por ejercicio ilegal de la medicina, se encuentra alojada en un pabellón psiquiátrico y según contó el periodista Luis Ventura en "Fantino a la Tarde", además de su estado demencial, fue vejada y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por las heridas recibidas.

Según dijo el periodista de espectáculos, Rímolo tiene un certificado de discapacidad por cuadro psiquiátrico casi demencial, fue vejada vaginal y analmente con elementos hirientes como palos de escoba y esto obligó a ser intervenida por las heridas internas que sufrió.

"Le extirparon un ovario, por una cuenta pendiente que había dejado después de la primera detención. Ella había prometido muchas cosas y no cumplió y cuando volvió a quedar detenida, varias internas le pasaron factura por faltar a su compromiso", dijo Ventura.

El periodista, junto a Karina Mazzocco, quien reemplaza a Alejandro Fantino por sus vacaciones, continuaron con la información: "Llama la atención por parte de quienes patrocinan su defensa que no están acelerando los recursos y amparos para que recobre la libertad. No por su salud, a lo mejor porque su esposo Carlos Gainedú, tendrá que dar muchas explicaciones, ya que actualmente está viviendo con una médica reconocida y con quien tiene una relación de pareja.

Rímolo tendría la posibilidad de acceder a salidas transitorias, pero al parecer esto no puede ser concretado dado que nadie la va a buscar. para atenderla en el domicilio que, al parecer, ahora ocupa su marido con otra mujer.

Susana Giménez, víctima de Giselle Rímolo, hizo una fuerte confesión

Susana Giménez abrió su corazón en el living de su programa e hizo una confesión inesperada.

Mientras hablaba con Silvia Süller, quien se refirió a la causa de Giselle Rímolo, la diva reveló que fue víctima de mala praxis.

“Fui a hacerme masajes a lo de Soldán, que ella atendía ahí, nunca fui a su clínica. Nunca lo dije porque me dio vergüenza que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Nunca las tomé, las tenía en la mesita de luz.", comenzó el relato. "Un día voy a salir para el canal y me miro al espejo y digo 'estoy hecha una vaca, no puedo salir así en televisión, me voy a tomar una pastilla'. No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla, pero viste cuando te ves mal", continuó.

"Llegué al canal y me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Le dije a mi asistente 'No es dolor de cabeza normal, no me dejes sola, dame hielo'. Llamaron a la Favaloro y tenía 20 de presión, cuando normalmente yo tengo 9”, siguió Susana.

Conmovida, la diva de los teléfonos reiteró que contar este suceso le daba mucha vergüenza y que nunca se animó a denunciar a la falsa médica.

"Tenía como un derrame, una venita se rompió en el cerebro por la presión. Me internaron y estuve una semana. Me destaparon algo en la ingle, me hicieron de todo. No me pasó nada ni me dejó nada pero si con una pastilla pasó eso… Es la primera vez que lo cuento. Me alegro, me lo saqué de encima. Nunca le hice ninguna denuncia ni nada. Tampoco le dije a ella ni jamás la volví a ver", concluyó.