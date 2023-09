Los mejores memes de Charlotte Caniggia tras su debut en el Bailando 2023

Charlotte Caniggia debutó en el Bailando 2023 junto a su compañero de baile, Jesús Vinet, oriundo de Cuba. Los participantes hicieron su gran entrada, con mucha presencia, muy felices y con una gran sonrisa en el rostro, luciendo estilismos dignos del ritmo que después bailaron, disco.

La participación de la modelo era una de las más esperadas por el público, ya que es muy carismática, graciosa y muy directa. Sin embargo, se la notó a Charlotte un poco cambiada, tras contar que fue parte de un reality en Nepal, cerca de India, en donde aprendió a meditar y buscar la paz, en medio de los conflictos y la distancia que mantiene con sus padres.

A pesar de todo, su humor característico sigue intacto, ya que se mostró al borde del llanto al hablar sobre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: ‘’Yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil, ellos no me llaman nunca, que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, contó muy sentida y fue una de las frases que más resonó en la velada de ayer.

Los mejores memes de Charlotte Caniggia tras su paso por el Bailando 2023

Además, de que, con su regreso, las redes sociales estallaron con la participación de Charlotte y se llenaron de memes y por supuesto, se volvió tendencia, que hasta el día de hoy se mantiene en pie.

Muchos de los memes que circularon especialmente por Twitter, eran de usuarios que se sentían identificados con la situación familiar actuar de la influencer: ‘’Jamás pensé que Charlotte Caniggia me iba hacer llorar y no de la risa, yo te entiendo hermana’’, ‘’Me siento re mil identificada con Charlotte’’, ‘’Me dolió mucho escuchar a Charlotte pidiendo que sus papás la llamen’’, fueron varios de los mensajes que se podían leer en redes.

Otros fueron acerca de la icónica frase de Charlotte Caniggia sobre el dólar: ''Pasan los años y Charlotte Caniggia sigue pidiendo que baje el dólar, somos TODOS'', ''Charlotte VUELVE al Bailando y lo primero que pide es que baje el dólar''. Finalmente, otros tweets fueron en apoyo a la participante de Bailando 2023.