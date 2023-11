Oriana Sabatini y Paulo Dybala están catalogadas como una de las parejas más enamoradas y sólidas entre los famosos argentinos. Hace muy poco se comprometieron en un lugar soñado, en la Fontana Di Trevi, en Roma, Italia. El video de la pedida de mano del futbolista a la argentina causó furor y sus fanáticos murieron de amor, sin embargo, en los últimos días explotó un escándalo en redes que podría poner en peligro su boda.

Desde X, varios usuarios realizaron hilos sobre la polémica fiesta VIP de la Selección Argentina, en donde se encargaban de llamar a diferentes modelos y pagarles una gran suma de dinero, muchas de ellas aportaron pruebas y hasta llegaron a avisarle a Jorgelina Cardoso, esposa de Di María de las infidelidades, pero fuera de enojarse respondió: ‘’Su permitido’’, a modo que se lo tomó en gracia.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comprometidos

Otros de los jugadores envueltos, fue Dybala, que, al parecer, fue visto traicionando a su futura esposa y no sería la primera vez, ya que aprovecharía para hacer de las suyas cada vez que viaja sin Sabatini.

Los escandalosos festejos se realizan luego de los partidos y una de las reglas más importantes, es que a las modelos que van, deben entregar sus celulares, porque está prohíbo filmar y sacar fotos, para evitar problemas.

Los mejores memes de la supuesta infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en la fiesta de la Selección

Sobre este contexto, los internautas reaccionaron en X ante la primicia y muchos dejaron ver su indignación, enojo y tristeza si es que esto llegara a ser verdad, debido a que Oriana y Paulo están idealizados como la pareja perfecta. De manera creativa, las personas utilizaron memes para expresar sus opiniones.

La reacción de los internautas en redes de los rumores de infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

"Si llega a ser verdad que Dybala cago a Oriana, le sacamos la copa del mundo y dejo de creer en el amor’’, ‘’ Como que Dybala cagó a Oriana Por favor diganme que es mentira. No creo más en el amor’’, ‘’Cómo que Dybala le fue infiel a Oriana???? Elijo no creer, 4lijo no creeer’’, fueron varios de los comentarios de los usuarios sorprendidos sobre las especulaciones de infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini.

