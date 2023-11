Paulo Dybala es viral en las redes sociales luego de que surgieran rumores de que le fue infiel a Oriana Sabatini en una supuesta fiesta post partido de la Selección con influencers. No es la primera vez que señalan al cordobés de infiel y la misma actriz ya había emitido su opinión al respecto.

La respuesta de Oriana Sabatini a los rumores de infidelidad sobre Paulo Dybala

Semanas atrás el futbolista le cumplió el sueño a Oriana y le propuso casamiento en la Fontana Di Trevi, en Roma. Sin embargo, el evento quedó opacado por todos los rumores que circulan en las redes sociales sobre los supuestos comportamientos de Dybala cuando viaja sin Sabatini.

Unas influencers aseguraron en sus redes sociales que fueron invitadas a una fiesta de los jugadores de la Selección que suelen realizar luego de los partidos. Una de las supuestas normas de la fiesta es que deben entregar sus celulares antes de entrar ya que está prohibidor filmar y tomar fotografías porque los jugadores engañarían a sus esposas con dichas influencers.

Las historias de Instagram de la influencer que causaron rumores de infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini y que fueron borradas de la red

Entre los jugadores señalados se encuentra el futuro marido de la actriz. No es la primera vez que se escuchan rumores respecto a Paulo, quien habría estado con muchas mujeres de la provincia de Córdoba según usuarios de las redes. Pero jamás se conocieron pruebas de las acusaciones.

"Y ni hablemos de Dybala que andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres", expresó la influencer en una historia de Instagram previo a poner su cuenta en privado y e intentar desconocer su nombre. Sin embargo, la hija de Catherina Fulop ya había expresado lo que piensa de dichos escraches con una opinión muy contundente.

"Si vos tenés información o pruebas de que el novio de una famosa la está cag... me parece re bien que me lo quieran venir a decir si saben que mi novio me está caga... Mándame una foto. Mándame algo concreto", comenzó explicando Oriana en una entrevista. "Si me lo decís y no tenés pruebas, no tenés manera de que yo lo compruebe, estás siendo una persona de mie... Solamente querés lastimar", continuó.

"Si me lo venís a decir y tenés fotos, tenés pruebas ¡Bienvenido sea!, decímelo y yo no tengo problema", cerró la actriz en aquella entrevista. Tras todo el escándalo que se ocasionó en las redes sociales las fanáticas de la actriz reiteraron la opinión de la morocha dejando en claro que, en caso de tener evidencia, hablen con ella. De lo contrario, que se guarden los comentarios.

El anillo de compromiso que Paulo Dybala le dio a Oriana Sabatini

Por el momento, ni Paulo Dybala ni Oriana Sabatini subieron nada a sus redes sociales y se desconoce si están al tanto de la polémica. El anillo de compromiso marca una nueva etapa en sus vidas como pareja y en camino a formar una familia, por lo que los comentarios malintencionados encontrarían su razón en la envidia.