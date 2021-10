Los motivos por los que Luciano Castro dejó la obra "Desnudos": "No quería..."

Luciano Castro decidió abandonar Desnudos, la comedia teatral que protagoniza con Sabrina Rojas, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Luciano Cáceres.

La obra continuará la temporada en el verano, pero el actor decidió dar un giro en su carrera y no será parte de esta nueva etapa. Según informaron en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, el motivo de su salida va más allá de lo profesional.

" Ángel de Brito publicó que existía la posibilidad de que Luciano Castro se baje de la obra. Bueno, esto es un hecho. Castro se baja. El reemplazo es Esteban Lamothe", dijo Pampito Perelló Aciar en el ciclo.

"Uno de los motivos es, él se lleva bien con Sabrina, que no quiere trabajar más con ella. Quiere separar eso porque él está en pareja con Flor Vigna", contó el periodista.

En sintonía con esta información, en Intrusos aseguraron que el vínculo con Sabrina cambió desde que Luciano Castro confirmó que está saliendo con la bailarina. "Hay chistes y chicanas. A Sabrina no le gustó mucho este romance", dijo Rodrigo Lussich en el ciclo de América.

El gesto buena onda entre Sabrina Rojas y Flor Vigna, el nuevo amor de Luciano Castro

A pesar de estos rumores, Sabrina Rojas mantuvo un gesto 2.0 que echa por tierra cualquier supuesta mala onda con Luciano Castro.

Mariano Caprarola (famoso estilista de modas) compartió una sesión de fotos en donde se la puede ver a Flor Vigna súper sensual y radiante y en la que Sabrina no dudó en dar like.

Tiempo atrás, Luciano Castro contó cómo fue la reacción de su ex mujer cuando se enteró de su romance con la bailarina. "'Me encanta', me dijo”, explicó el actor. “Yo estoy re contento también por ella. Lo único que queremos es estar bien todos”, reveló.

AM