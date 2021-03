Así fueron los mensajes de Jorge y Morena Rial por el cumpleaños de Francesco

En el día de hoy Francesco Benicio, el hijo de More Rial, está cumpliendo dos añitos de vida. Y como no podía ser de otra manera, su mamá y su abuelo, Jorge Rial lo homenajearon en las redes sociales.

"Felices dos años AMOR DE MI VIDA Hoy hace dos años me hacías la mujer mas feliz de este mundo, llegaste lleno de luz y alegría. Hace dos años me devolviste las ganas de luchar día a día por ser mejor y me enseñas como hacerlo, aprendemos juntos, nos queda un largo viaje por delante hijo, pero juntos y solo juntos vamos a poder lograrlo. Te amo, tu felicidad esta ante cualquier situación de esta vida, siempre vas a ser prioridad para todo", comenzó.

Con una tierna foto de su niño, More completó: "TE AMO CON LOCURA FRAN, Sos mi gran amor y para siempre. Gracias por darme todo tu amor, tan sano y tan lindo. Estoy orgullosa de tus logros, tus ganas de aprender cosas nuevas todos los días. Mami siempre va a estar a tu lado, SE FELIZ MI AMOR".

Por su parte, Jorge Rial se sumó a los homenajes de celebración y manifestó todo su amor: "Hace dos años llegabas para darnos vuelta la vida. Te amo tanto que cualquier cosa que escriba tendrá gusto a poco. Te veo crecer y el orgullo me hincha el pecho. Ojalá puedas conservar esa sonrisa toda la vida. Tu tata siempre va a estar a tu lado. Nos tocó una pandemia y la distancia para hacernos más fuertes y más unidos. Tengo miles de abrazos para vos y todo el tiempo del mundo para dártelos. Te amo. Te amamos. Feliz cumple!!! ", escribió.

Jorge Rial habló de la mudanza de Morena: "Me pone mal"

Jorge Rial inicia una nueva etapa en su vida y en las próximas semanas estrenará TV Nostra, su nuevo programa.

Además, el periodista deberá enfrentar el dolor de vivir lejos de su hija Morena, quien decidió instalarse en Córdoba con su nieto, Francesco Benicio.

La joven artista protagonizó la temporada en la obra La Mentirita, y su pequeño está cerca de su papá, Francisco Ambrosioni.

“Eso me pone mal porque ver poco a Fran me pone mal. Pero tenemos comunicación dos o tres veces por día. A la mañana, a la tarde y a la noche nos hablamos por la camarita. Por suerte el vínculo de padre e hija está muy bien. Atravesamos tormentas increíbles, pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Es mi hija y la voy a amar siempre, por más cosas que diga de mí se las voy a perdonar”, dijo en diálogo con Teleshow.