Los verdaderos motivos por los que Zaira Nara y Diego Forlán cancelaron su boda hace 10 años.

Eran la pareja perfecta, o eso parecía… La separación de Zaira Nara y Diego Forlán, a un mes de pasar por el altar, siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, que hoy se corre al conocerse los verdaderos motivos que llevaron a la pareja a tomar esa drástica decisión.

"Estaba en Miami de vacaciones y vi un mensaje de WhatsApp que no me gustó, de una fiestita de despedida de soltero", dijo la modelo y conductora en su momento. Mientras que el exfutbolista dijo que, después de ese mensaje, fue él quien decidió suspender la boda.

A 10 años del escándalo, Paula Varela reveló en “Intrusos” la verdadera razón de la abrupta separación. "En Uruguay dicen que la posta de la separación es que a Zaira le molestaron las capitulaciones matrimoniales, allá lo llaman sí. Eso habría traído rispideces", dijo.

Al parecer, el acuerdo prenupcial habría sido el detonante de la ruptura, ya que Forlán quería dejar asentado que sus ganancias y pertenencias seguirían siendo suyas aun casados.

La separación de Zaira Nara y Diego Forlán se convirtió en una de las más mediáticas del ambiente y el famoso "Menos mal que no me casé", un verdadero estandarte para las mujeres.

Cuando parecía que iba a tener una boda de ensueño, la hermana de Wanda decidió dar el batacazo y renunciar a la relación que duró tres años. Ahora, con el agua que corrió bajo el puente, la conductora de Morfi, todos a la mesa reveló los verdaderos motivos de su separación.

“Nosotros teníamos una relación hermosa de tres años, pero no era un noviazgo normal de dos personas que se iban a casar. Sobre la convivencia, nos dimos cuenta de muchas cosas de pareja, íntimas, normales en el día a día, que no eran como esperábamos. La decisión de terminar estuvo en nosotros, y en una pareja ambos hacen algo para que se rompa”, dijo en el programa que conduce por Telefe. “Me bajé del civil un mes antes, porque la fiesta iba a ser en el verano. Los del catering casi que estaban haciendo los canapés. No podía esperar más, era ahí o me tenía que casar. Preferible que sea antes”, agregó.

Luego, contó cuándo fue que se lo comunicó a su familia. “Las primeras personas a las que se los dije fue a mi mamá, mi papá y a Wanda. Estábamos los tres. Los agarré en el medio de la comunión de uno de mis sobrinos, y les dije ‘¡suban!’. Ja. El nenito ya estaba bendecido. Les dije que creía que no me quería casar, yo era una nena, tenía 20 años", concluyó.