Lowrdez Fernández hizo un descargo luego de que le hicieran una multa por manejar alcoholizada: "Me voy a curar"

En las últimas horas salió a la luz que Lowrdez Fernández, cantante que perteneció al inolvidable grupo de Bandana, fue multada por conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes.

Al darse a conocer esta triste noticia, Lowrdez Fernández utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir un descargo en el que le pidió perdón a sus seguidores. "Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente", expresó la artista.

Lowrdez Fernández.

Como si eso fuera poco, la cantante agregó: "Les prometo que voy a curarme". De esta forma, la actriz reconoció que tuvo una recaída pero que tiene intenciones de salir adelante una vez más por lo que empezará un curso de los que brinda la Gerencia de Educación y Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto a la multa que le labraron, fue el abogado de Lowrdez el que tomó cartas en el asunto para poner a su defendida a disposición, demostrando así la buena voluntad de la ex Bandana para que no se vuelva a repetir el infortunio.

La publicación de Lowrdez Fernández.

Lowrdez denunció a su expareja por violencia de género

"Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver", reveló Lowrdez con total sinceridad en diálogo con Ángel de Brito en "LAM".

"Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba… Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas", sentenció en sus redes la artista.