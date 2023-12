Carmen Barbieri habló en Mañanísima sobre el debut teatral de Jey Mammón, sin embargo, cuando uno de sus panelistas habló sobre las recientes publicaciones de Lucas Benvenuto en las redes sociales, la conductora lo desestimó y defendió al comediante sin filtros.

Al escucharla, el joven no se quedó callado y decidió responderle en sus historias de Instagram: "Estaría muy bueno decirles a estas señoras que el tiempo no pasa nunca para una persona que sufrió un abuso". Además, Lucas explicó con indignación: "Que la prescripción existe para la justicia, pero que no existe para la víctima, que no está bien poner al abusador en lugar de víctima y aplaudirlo como lo están haciendo o las palabras que están usando".

Jey Mammón en el debut de su nueva obra.

Luego, Benvenuto dejó de lado a la reconocida conductora y le habló a sus seguidores: "El mundo no está perdido, tengamos en cuenta que son personas superficiales que están detrás de un televisor. No los escuchen, habla, si tenés que denunciar hacelo. Son los últimos días del año y son días muy difíciles para las personas que llevamos este tipo de luchas adelante".

Por último, Lucas Benvenuto volvió a apuntar contra Carmen Barbieri y su equipo: "Son comunicadores que se están pasando de la raya y están pasando a faltar el respeto, no solamente a mi historia y a mi persona como sobreviviente, sino a todas las personas que pasamos por esto", y agregó molesto: "Dicen que eran otros tiempos, no eran otros tiempos. A mí no me obligaron a casarme a los trece en los años 60 a un señor por tres vacas. No, esto pasó hace 17 años, y si hubiese pasado antes, también estaba mal".

Qué dijo Carmen Barbieri sobre Lucas Benvenuto

Mientras uno de sus panelistas explicaban los posteos que realizó recientemente el joven, la conductora lo interrumpió y expresó: "El show de Jey Mammon, ¿Querés que te diga? Un éxito. La gente está con él y lo aplaude de pie. La gente va a verlo, se llena el teatro".

Pero eso no fue todo, ya que mientras su colega intentaba seguir con el caso de Lucas Benvenuto, Carmen Barbieri se dio vuelta y le preguntó a otro panelista: "Eso ya paso, Ricardo, ¿Qué dijo la justicia de esto?". Por último, luego de que le respondieran que la justicia había prescripto el caso, la presentadora exclamó: "Entonces es diario de ayer y ya está".

J.C.C