Carmen Barbieri a sus 68 años de edad, tomó una gran decisión que cambiará su vida por completo. Desde Mañanísima, programa del cual es conductora por la pantalla de Ciudad Magazine, reveló el verdadero motivo a los televidentes y a sus colegas, Estefi Berardi y Pampito.

Mientras Carmen charlaba con el chef del programa y los panelistas, pidiéndole que no le coloque nada de jamón a la comida, manifestó su preocupación y lo negada que se encuentra en comer carne.

‘’No estoy comiendo nada muerto, todo lo que me hagas sin jamón, le saco todo, ya estoy histérica’’, comenzó diciendo la conductora y continuó sobre el motivo de su decisión: "Me levanto con una panza, es que estoy comiendo muchas harinas, tengo que hablar con una profesional para no engordar. Porque dejas de comer las carnes, el pescado, y todo verdura", detalló Carmen.

Acto seguido, el cocinero le aconsejó que las dietas deben ser equilibradas ya que después puede causar algún ‘’atracón’’. Luego, la madre de Fede Bal respondió: ‘’Bueno, yo no quiero comer nada con ojos, es difícil, pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta, porque todo lo demás me angustia’’, concluyó Carmen Barbieri sobre la nueva decisión que está cambiando poco a poco su vida.

Carmen Barbieri criticó fuertemente de Benjamín Vicuña por la actitud que tuvo frente a Wanda Nara en los Martin Fierro

En Mañanísima, Carmen hizo referencia al momento que enfocaron a Benjamín Vicuña justo cuando Wanda Nara recibía el premio por la categoría Revelación: ‘’¿Por qué se ríen? Estaban enfocados. ¿No se dan cuenta? Cuando estás en una terna, vos sabes que te están enfocando, ves la cámara, hay que cuidar ese tema. ¿Por qué se ríen? está muy feo, es una falta de respeto’’, indagó la conductora, a lo Estefi Berardi siguió: ‘’Benjamín Vicuña tuvo el detalle de taparse la boca... Si no se iban a leer los labios, de lo que habrá dicho’’.

No obstante, la actriz volvió a remarcar su punto y expresó indignada: ‘’Igual se nota, se tapa, pero se nota que se estaba riendo, qué feo, tenemos que empezar a respetarnos de verdad. No solo porque sos mujer, Wanda, te respeto, sino porque es una artista, una colega y se lo merece’’, concluyó Carmen Barbieri.

D.M