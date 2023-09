Carmen Barbieri sorprendió al dar una nota para Intrusos, con la conducción de Flor de la V en América TV. Entre risas, los panelistas y la conductora no podían creer la noticia y aún más cuando se enteraron que su corazón tendría un nuevo dueño.

Charlando con el notero del programa de espectáculos, mostró su nuevo cambio de look: su caballera platinada intacta pero más rapado, o como Carmen se refirió: ‘’Más cómodo’’. Al escuchar esa respuesta, el cronista no pudo evitar indagar si dichas renovaciones se deben a una cita con su nueva conquista. Cabe recordar que, hace más de una década no tiene una pareja.

Carmen Barbieri

La madre de Fede Bal, reveló que durante este fin de semana se va a Santa Fe y si el susodicho viaja, tendrán una cita. Aunque también se encargó de aclarar que está sola: ‘’Tengo a mi hijo, pero tiene su vida, mi perrito y estoy sola. Todo lo que hago es por mí y por mi laburo’’.

Luego, el cronista quiso ahondar más profundo sobre la identidad de su amor que lo estará viendo en los próximos días: ‘’Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero’’, contestó y acto seguido, reveló que se trata de un productor importante.

Finalmente, el notero de Intrusos logró su cometido y la conductora brindó un par de características de su pretendiente: ‘’Es de mediano, me gustan los medianos’’, en referencia a su altura y continuó: ‘’Es como yo, ni viejo, ni joven’’, respecto a la edad y especifico que es morocho: ‘’Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, es trabajador’’, detalló. Ahora resta por esperar quién será la persona que tiene interesada a Carmen Barbieri.

D.M