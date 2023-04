El joven que denuncio a Jey Mammón por abuso sexual habló por primera vez con Ángel de Brito en LAM sobre su trágico pasado. En una charla en vivo por zoom, Lucas Benvenuto respondió todo lo que le preguntaba el conductor con respecto a los abusos sexuales que sufrió y sobre la Ley Lucas Benvenuto.

Ley Lucas Benvenuto será presentado en el Congreso. "Para mi hoy, fue un día muy feliz dentro de todo lo que vengo viviendo", comentó Lucas con respecto al proyecto de ley. "Me dio un poquito de esperanza, no solo a mi, sino que hay muchas personas contentos con este primer paso", recalcó el joven. Luego, habló nuevamente habló de como fue secuestrado durante 9 meses por le librero y como era su relación con el humorista.

Jey Mammón habló desde Madrid

El humorista viajó a Madrid para "despejar la cabeza". Del otro lado del atlántico, hablo con Mariana Brey para "Socios del Espectáculo": “Le escribí a Jey para preguntarle y por estos distintos nombres que aparecieron de distintos abogados para saber quién lo defiende”.

Jey Mammón se va para España

Luego, Jey detalló que actualmente no necesita abogado, “salvo que decida accionar”. Luego agregó: “La información es esta: el abogado fue Burlando y ahora depende de lo que yo decida hacer, quién va a ser mi abogado. Tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad estoy intentando apagar la cabeza”.

Jey Mammón desde España

El humorista reiteró que no sabía lo que iba hacer: “No tome ninguna decisión aún. Hoy tendría que evaluar quiénes me representen, pero ahora, la verdad, es que estoy intentando poner la cabeza en apagado”. Antes de finalizar, hizo un pedido: “Les digo que favor que no me manden nada y trato de desenchufar”.

