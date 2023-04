Chiche Gelblum defendió a Jey Mammón con una polémica frase: “Con consentimiento, no hay delito”

Muchos profesionales de los medios no tardaron en salir a hablar del caso de Jey Mammón y Lucas Benvenuto una vez que se dieron a conocer las denuncias. La gran mayoría fue muy crítica con el ex conductor de la Peña de Morfi, considerando que debería pagar por las consecuencias. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, comienzan a aparecer colegas que la opinan que no se trata de un asunto de tal gravedad, como Andrea Rincón y, ahora, Chiche Gelblum.

El periodista de Crónica habló en Implacables y lamentó la condena social del conductor, quien seguramente tendrá muchos problemas de ahora en adelante para conseguir un trabajo. “El futuro es negro, es una pena porque es un chico talentoso, pero creo que hay un trasfondo moral detrás de todo eso”, comenzó.

Chiche Gelblum.

Chiche apuntó contra los pensamientos de la sociedad y consideró que la gravedad dada al escándalo se debía al hecho de que se trate de una relación homosexual: “El episodio, si Lucas tenía catorce, es ‘inevitable’, si tenía dieciséis es diferente. Pero lo que hay es un enorme prejuicio con la homosexualidad. Seguimos estando en una sociedad homofóbica”.

Siempre sin miedo a decir lo que piensa, por más controversial que suene, el periodista de Crónica habló muy positivamente del conductor de Telefe como profesional y lo defendió con una frase que fue muy repudiada en redes. “Jey es un tipo muy talentoso, muy inteligente, ha demostrado que es buen entrevistador y buen músico”, comenzó, agregando: “Si el chico tenía catorce, debería estar preso, pero si tenía dieciséis años, no. Con consentimiento no hay delito. Creo que cometió un error al irse, creo que hay que dar la cara y pelearla desde donde estaba”.

Jey Mammón.

La opinión de Chiche Gelblum frente a las denuncias de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón fue muy repudiada en redes sociales, al considerar que hubo consentimiento en la relación entre la víctima, en ese momento de 16 años, y el conductor, que tenía 31.

H.O