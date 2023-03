Lucas Benvenuto realizó una triste publicación luego del descargo de Jey Mammón: ''Hubiera muerto en el otro''

Tras una semana en silencio y mucha polémica, Jey Mammón compartió un vídeo que publicó en Instagram. En la publicación cuenta su versión de los hechos y esto dio mucho de qué hablar, ya que se esperaba la palabra del conductor. Horas más tarde, Lucas Benvenuto hizo un triste posteo, a modo de referencia por los dichos de Jey.

A través de sus historias de Instagram, Lucas posteó: ‘’Si no hubiera creado mi propio mundo, hubiera muerto en el otro’’, una oración desgarradora que eligió para describir como vive sus días, luego de que contara la denuncia de abuso sexual que realizó en 2020 contra Jey Mammón.

La publicación de Lucas Benvenuto

Apareció Jey Mammon y compartió un video dando su versión

Jey Mammón apareció en redes sociales con un video en el que cuenta su versión después de la denuncia de Lucas Benvenuto.

"Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que yo tengo una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar por todos lados lo que le voy a decir. No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo ni parar", comenzó con su relato.

"Yo no viole, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora. Para entender un poco más las cosas, necesito que me sigan escuchando, por favor", siguió Jey Mammón.

