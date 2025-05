Luciana Elbusto confirmó que Cecilia Insinga no sospechó sobre su vínculo con Diego Brancatelli y reveló el por qué

La filtración de una serie de chats entre Luciana Elbusto y Diego Brancatelli puso un manto de dudas respecto a la relación que mantenía los colegas, siendo que sus palabras demostrarían que se trataba de algo más que una amistad. Desde entonces, los involucrados negaron la veracidad de esas conversaciones; sin embargo, en las últimas horas la periodista de espectáculos confirmó que hace al menos cinco años su relación con su colega es íntima.

A partir de que Luciana Elbusto contara su verdad en diversos medios de comunicación, y cómo vivió esta relación, el escándalo estalló. Mientras Diego Brancatelli decidió llamarse a silencio, su esposa, Cecilia Insinga hizo un descargo en Instagram, hablando de elecciones y despecho. En este contexto, la señalada como tercera en discordia reveló que la esposa del periodista no sabía sobre este vínculo, y teorizó sobre el por qué del desconocimiento.

Luciana Elbusto sobre Cecilia Insinga por su vínculo con Diego Brancatelli

El martes por la tarde, y tras varios días de rumores y desmentidas, Luciana Elbusto en un raid mediático en diversos programas de televisión, confirmó que a partir de 2020 y hasta la actualidad mantuvo un vínculo afectivo con Diego Brancatelli. La polémica incide en que el periodista está en pareja desde el 2013 con la también periodista, Cecilia Insinga.

Conocida esta información, el periodista de C5N decidió llamarse a silencio y no dar detalles sobre sus relaciones amorosas. Mientras tanto, en redes sociales Celina hizo un tajante descargo contra Elbusto: "A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera". También, aseguró que como familia son un bloque y así actuarán, acompañándose. Por lo tanto, dejó en claro que mantiene su matrimonio con Brancatelli.

Tras este descargo, el martes por la noche en Paso en América (América) Luciano volvió a referir a su vivencia cerca de su colega. Consultada por la charla que mantuvo con él y su esposa tras el escándalo, reveló: “¿Sabés que fuimos como tres personas grandes? Cada uno en el lugar que le tocó estar, y tratando de ver que todos salgamos lo más sanos posible de todo esto”.

Entre las dudas que generaron en torno a este vínculo, la periodista aseguró que Cecilia no estaba enterada sobre el tipo de cercanía que tenía, pero si que compartían un vínculo presuntamente de amistad aunque no supo si la mujer sospechó de algo más. “Eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”.

Y cerró: “A lo mejor es una forma de decir ‘terminemos, ya está’. Yo necesito también sacarme una mochila, sacarme la presión de mis colegas, de mi familia, de mentirle en la cara a mis amigas queriéndome defender de toda esta...”. De esta forma, Luciana Elbusto terminó con los rumores para confirmar que si mantuvo un vínculo cercano con Diego Brancatelli y que la exposición de esto, sería un cierre para esta relación que mantuvieron.