Este miércoles, se vivió un tenso momento en vivo en Mujeres Argentinas (eltrece), cuando la conductora, María Belén Ludueña, tuvo como invitado a su esposo y Jefe de Gobierno Porteño, Jorge Macri. En medio de una serie de preguntas sobre su gestión y actual campaña política, la panelista Amalia Díaz Guiñazú tuvo un cruce con el político, que no pasó desapercibida.

Transcendida la entrevista, María Belén no dudó en demostrar sus sentimientos respecto a la situación e indicó que como pareja, con Jorge, atraviesan un especial momento.

El llanto de María Belén Ludueña

Esta mañana, el invitado de Mujeres Argentinas fue Jorge Macri, quien es protagonista de la campaña electoral porteña. El Jefe de Gobierno respondió a todas las preguntas de María Belén Ludueña como de las panelistas. Pero un tenso momento se vivió cuando se cruzó con Amalia Díaz Guiñazú expresó que sufrió un accidente en inmediaciones de su hogar y las cámaras de seguridad de la zona no funcionan, lo cual fue negado por el político y esto generó un tenso ida y vuelta.

Culminado el particular momento, la conductora se tomó unos minutos para un descargo en el que no aguantó las lágrimas. "No puedo, quiero pedir disculpas. Pasó algo recién al aire. Soy una mujer, la mujer del Jefe de Gobierno porteño y estamos viviendo una campaña. Hay cosas que me duelen como mujer, trato de hacer lo mejor que puedo, este es mi laburo y mis compañeras lo saben", indicó.

En el mismo descargo, decidió contar por qué estaba sensible: "Recién tuvimos un episodio donde Amalia hizo preguntas... las campañas políticas son durísimas. Yo soy auténtica, se la pasa mal de este lado. En lo personal, estoy pasando momentos muy difíciles, estoy buscando ser mamá, me está costando mucho, entran los miedos... y todo complica más las cosas".

Estas palabras de la conductora sorprendieron al equipo presente, que no conocía sobre la situación personal de María Belén. Ante esto, se mostraron en apoyo a su compañera. Mientras tanto, Amalia Díaz Guiñazú se tomó su momento para hacer su aclaración al indicar que ejerce su rol de periodista y hará las preguntas que crea necesario. Por este motivo, indicó que no pediría disculpas por preguntar.

Por último, sin dejar de estar conmovida, María Belén Ludueña cerró: "Soy profesional, quiero terminar mi programa. Hace muchos años que lucho por estar acá, me costó mucho llegar y a veces suceden cosas al aire en las que una no puede dejar de lado la persona que es". De esta manera, la conductora no dudó en exponer en vivo cómo se vivió el momento de tensión con su esposo.