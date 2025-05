Marianela Mirra anunció su separación de José Alperovich con un curioso posteo en Instagram, y desató otro escándalo mediático. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar sus teorías y opiniones con respecto a los motivos que habían llevado a tomar esta decisión, y muchos apuntaron contra la situación actual del político. Sin embargo, Marianela decidió cortar con los rumores y se comunicó con Pepe Ochoa. El panelista leyó en vivo la verdad de la ganadora de Gran Hermano y la intimidad de la relación.

¿Qué ocurrió entre Marianela Mirra y José Alperovich?

Las últimas semanas estuvieron repletas de polémicas separaciones y cruces con la Justicia Argentina. Marianela Mirra y José Alperovich fueron una de las parejas que tuvieron que enfrentar en el vivo a su triste ruptura, y que provocó debate en las redes sociales. El exsenador y exgobernador de Tucumán fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual en reiteradas ocasiones contra su sobrina, y se encuentra cumpliendo su condena en el penal de Ezeiza. Por su parte, la ganadora de Gran Hermano anunció el final de la relación con un posteo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esto no fue suficiente para saciar la curiosidad de los internautas, quienes cuestionaron en el pasado la postura de la participante. Por eso, Pepe Ochoa mantuvo conversación con Mirra y leyó en LAM las explicaciones que dio sobre los motivos de su separación. "Me dejó por teléfono. Pasábamos del casamiento a que el tipo no le guste algo de mí y planteara que no confía. Sumado al poder que tienen los hijos sobre él, que cada vez que lo han ido a ver le han dicho 'mirá lo que hacemos por vos para que te hagas el vivo', y un sinfín de cosas como familia que yo no comprendo. Jamás se iba a dar, lo presionan mucho", expuso en la conversación con Pepe.

De esta manera, explicó que ya no estaba lista para afrontar tantas situaciones, y que estaba cansada del maltrato de la hija menor del político. "Siempre poniéndole fuerzas y ganas, creo mucho en la gente, pero esto no daba para más. Es muy fuerte, fueron muchos años. Siempre estuve en la mierda con él, porque para los lujos y riqueza había otra gente. Fin del tema: me hizo un favor, la vida sigue, muy triste sería no hacer cosas por mí", sentenció la ganadora del reality.

A pesar de esto, en su cuenta de Instagram, Marianela Mirra demostró su apoyo por la inocencia de José Alperovich frente a la condena por abuso sexual a su sobrina. En esa línea, aseguró que lo defenderá siempre, fuera de cómo terminó su relación. Los usuarios no tardaron en dar sus opiniones respecto al tema y de apuntar contra ambos protagonistas. La ganadora de Gran Hermano privatizó su cuenta de Instagram y se alejó de los posibles comentarios al respecto, mientras transita esta separación.

A.E