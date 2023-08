Diego Brancatelli es uno de los periodistas políticos más duros a la hora de dar su opinión sobre los temas de actualidad, y desde que Javier Milei se impuso en las PASO, se opuso duramente a las ideas que milita el precandidato a presidente por La Libertad Avanza. Ahora, en medio de todo el revuelo por la confirmación de su romance con Fátima Flórez, el panelista de Argenzuela dio su punto de vista.

Fue en A La Tarde que Diego Brancatelli destrozó a Javier Milei por la confirmación de su romance con Fátima Flórez y lo acusó de "frivolizar la campaña". "Me parece muy mal frivolizar la campaña política y un candidato tan peligroso como Javier Milei. No sé si me gusta o no me gusta, no lo analizo porque se que es algo estrictamente campaña electoral y una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso", comenzó diciendo en la nota con el programa de Karina Mazzocco.

Javier Milei y Fátima Flórez

Pero además de criticar a Javier Milei y acusarlo de confirmar el romance con la humorista como estrategia política, Diego Brancatelli también arremetió contra Fátima Flórez y opinó: "Ella ya fue funcional a otra campaña, a la anterior de Macri, con Lanata, haciendo de Cristina, haciendo que se empastillaba. Yo tuve varias discusiones y lo dije varias veces en Intratables cuando estaba. Ella ya fue funcional a eso y ahora es funcional a Milei. Ojalá haya amor y ojalá sean muy felices. Vamos a ver cuanto duran".

"La noticia... en el momento en que es comunicada... Chicos, es más cantado que Tini. Entiendo que hay mucha gente que no le gusta la política. Es claramente el manual de Política I que te enseñan que en toda campaña, si podés mostrarte con una novia, si es popular mejor. No es momento de separarte, no es momento de mandarte ninguna macana. Es momento de presentar a tu novia. Es así", comentó Diego Brancatelli sobre la supuesta estrategia de Javier Milei con la confirmación del romance con Fátima Flórez.

Luego, también Diego Brancatelli habló de cómo Fátima Flórez se vinculó con la política. "Por un lado, te digo que es muy talentosa, es brillante. Si no es la mejor... ahora no encuentro quién es mejor que ella. Ahora, la relación de su vida con la política está marcada por ser funcional, en determinados momentos, a un grupo de poder", lanzó sin pelos en la lengua sobre la actual novia de Javier Milei.

Por último, cerró: "Igual, sería una risa Argentina. Con él presidente y ella... realmente sería una risa nuestro país con esa dupla gobernando. Entre ella que es teatro y él que es de terror, la próxima temporada, si gana Milei, sería una gran obra de teatro de terror".

NL.