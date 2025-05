Nicole Neumann tiene un estilo particular para elegir sus looks. La modelo no duda en ser audaz y jugar con diferentes modelos y colores a la hora de presentarse a sus trabajos en la televisión. Por eso, se la ha visto luciendo polleras brillosas con botas vaqueras, o trajes sastreros con diferentes dibujos personalizados. En las últimas horas, decidió volver a hacer una combinación impensada y demostró que la elegancia de los vestidos de gala puede ir de la mano con la comodidad de sus botas favoritas.

Nicole Neumann

El delicado vestido de Nicole Neumann con sus botas favoritas

Nicole Neumann es una amante del mundo fashionista, y no duda en demostrar sus conocimientos y favoritos a todos sus seguidores. La modelo marcó en la moda con un estilo excepcional y su carisma frente a la televisión. Por eso, es una de las más observadas por los expertos, quienes marcan cuáles son los mejores looks que tuvo para sus diferentes trabajos. Sin embargo, algo que la caracteriza por sobre el resto, es su capacidad de jugársela a la hora de combinar diferentes diseños.

Nicole Neumann

Entre brillos, dibujos y colores llamativos, la modelo marca la elegancia de sus looks y los une con la comodidad de ciertas prendas más tradicionales. Pero tiene un favorito que es constante en sus combinaciones y no duda en utilizarlo: las botas. Ya sea de caña alta con tachas, o bajas y de colores, Nicole demuestra que son su calzado ideal para cualquier temporada del año. En las últimas horas, decidió demostrar que el estilo vaquero puede ir con la sofisticación del vestido de gala, gracias a la elección de las botas.

Nicole Neumann

Para Los 8 escalones, Neumann decidió lucir un vestido largo de seda, con escote cerrado que llegaba hasta el cuello. De él, se sobresalía una rosa de la misma tela y se mostraba la espalda descubierta. De un color camel, y con apertura para una de las piernas, el outfit combinaba a la perfección con unas botas vaqueras marrones oscuras. De esta manera, la modelo podía caminar con comodidad, pero seguía viéndose elegante para la transmisión en la televisión.

Vestido de gala y botas, según Nicole Neumann

Sus seguidores se sorprendieron ante el uso de tal calzado, pero coincidieron de que era una buena manera de unificar dos estilos diferentes. Nicole Neumann recibió halagos por su elección y demostró que es la reina de las botas y del fashionismo. La modelo deja todos sus conocimientos en cada conjunto que prepara, y remarca sus gustos personales. Audaz, atrevida y elegante, ella lleva a otro nivel las tendencias de la temporada y las prendas más comfy de cada estilo.

A.E