Luciana Salazar reveló que un nuevo hombre intenta conquistarla

Desde hace meses que Luciana Salazar juega al misterio sobre su situación sentimental y si bien se han barajado diversos nombres, la modelo siempre se muestra reacia a revelar cómo está su corazón. Sin embargo, la rubia sorprendió a través de Instagram Stories, en donde reveló que una persona le dedicó una romántica canción de amor.

En una nota con Pampita Online, Luis Piñeyro le consultó sobre este misterioso hombre y la canción que le dedicó. En es momento, el panelista leyó un fragmento del tema Secretos, de Alejandro Lerner: "Te quiero aunque me digas que no es cierto. Te quiero aunque no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar, que me lo dice todo sin mirar. Hay algo que te quiero decir y no me animo".

"Vos sabés que mentir no miento, pero hay cosas que oculto. (Esa canción) es algo que justo me llegó a la madrugada y me pareció lindo compartirlo, sin decir nada. Dice mucho esa canción. Mucho de algo que nos está pasando ya hace unos meses, nada más. Es una sensación hermosa", le dijo Luli generando más misterio.

Consultada sobre si esta relación va en serio, Salazar aseguró: "No sé, ya no le pongo fichas a nada. Voy tranquila por la vida y que todo me sorprenda".