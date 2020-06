Mirá el costoso regalo que le hizo Luciana Salazar a Matilda

La cuarentena obligaoria de Luciana Salazar y Matilda parece ser una de las más divertidas y las sorpresas no dejan de llegar. Es que la celebrity argentina mostró cuál es el nuevo regalo que le hizo a su amada hija, quien lo estrenó de inmediato. Se trata de una mini moto elegida especialmente para la princesa de la casa, que posó para las fotografías que luego recorrieron el mundo digital.

"Alguien quiere arrancar su moto y no puede", escribió la conductora de televisión de 39 años en sus redes sociales junto a unas imágenes en las que se la puede ver a la niña de 2 años con su fabuloso obsequio. Las mismas fueron también compartidas en el Instagram oficial de la pequeña, donde se mostró más que contenta: "Vamos de paseo pipipi!!".

Hace algunos días, la modelo habló del vínculo que Martín Redrado matiene con Matilda: "Está todo bien, no quiero agregar más nada. Matilda ya está bien con ese tema, no tengo que contar el porqué. Sobre visitarla, si me lo pide, por supuesto. Ese tema está resuelto y es lo único que me importa", aclaró con cierto tipo de misterio". Así, Luciana demostró que ahora lo que importa es el bienestar de su nena y no hay pasado con su expareja que importe más que el crecimiento sano de la mini.