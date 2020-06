Los mensajes de Luciana Salazar en público ¿con su misterioso amor?

Luciana Salazar mantuvo un idea y vuelta de preguntas y respuestas con sus followers y fue sorprendida por alguien de su confianza. Así es, la conductora de televisión fue piropeada por un anónimo y levantó fuertes sospechas que se trataría de su actual amor, del cual no dio a conocer su identidad hasta la fecha.



"Soltera pero nunca sola?", le consultaron a la mamá de Matilda y ella respondió con un emoji en el que indicaba que no lo diría en público. Sin embargo, la celebridad argentina recibió un misterioso mensaje en aquel intercambio que la dejó más que encantada, el cual que no dudó en responder desde las stories de su cuenta oficial de Instagram.



"No pregunto solo te mando (besos)", escribió la persona en cuestión a Luciana y ella le contestó embelezada: "Me enamorás jajjaja". Por otro lado los fanáticos y seguidores aprovecharon este momento de sincericidio para indagar en el lado más íntimo de la diosa y, curiosos por su vida sexual en la cuarentena la interrogaron acerca de su tuvo sexo en el aislamiento. "Te lo dejo a tu criterio", fue su respuesta.



También hizo referencia a su vínculo con Martín Redrado luego de que le preguntaran si volvieron: "Como pareja no! El amor ya se me fue hace mucho tiempo y no volvería nunca más con él. Lamento decepcionarte".