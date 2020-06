Luciana Salazar reveló cuál es el extraño lugar que la erotiza

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Coco Sily, Brian Sarmiento, Lola Latorre, la hija de Diego y Yanina Latorre y Luciana Salazar.

La primera emoción de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que “la pasaron mal en un viaje” y Luciana Salazar reveló dos anécdotas y contó que extraño lugar la erotiza: “Yo me pongo muy cariñosa y melosa en los aviones, me erotizan. En un viaje íbamos de Francia a Inglaterra la cuestión es que empecé a chapar en un avión comercial, en el primer asiento. Yo estaba tremenda. No puedo explicar el avión me dan ganas de chapar y de repente el de atrás se enojó, era un inglés re vigilante”, comenzó relatando y siguió….

“Nos empezó a golpear los asientos, ni que estuviésemos haciendo el amor. Y después otra en British Airways me pasé de asiento para estar con mi pareja, que teníamos asientos separados y una azafata vigilante vino a cagarme a pedos y a decirme que estaba mal que me cambie de asiento”.