El grave problema de salud que Luciana Salazar enfrentó en cuarentena

Este lunes Luciana Salazar debutó en Polémica en el bar y en las charlas que tuvo con Mariano Iúdica, la modelo habló sobre cómo vivió la cuarentena estos últimos meses, en especial luego de un grave problema de salud que debió afrontar.

“Me pasó de todo en la cuarentena, cosas que nunca me sucedieron como tener un dolor de muela, en la muela de juicio. Fue horrible y en ese momento no estaban habilitados los protocolos para los odontólogos”, empezó Luli sobre el malestar que sufrió. “Mi odontólogo me recomendó un antibiótico y a los cinco días me empecé a brotar toda, de los pies al cuello. Suerte que no me agarró por la cara porque sino directamente me moría”, agregó Salazar sobre su padecimiento.

“Estaba irritada, con mal humor, me picaba todo y no quería que se me acerque nadie. Estuve así más de un mes, me dieron dos corticoides y no se me iba. Fue horrible”, cerró sobre el mal momento que por suerte no pasó a mayores.