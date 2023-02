Luciano Castro y Flor Vigna están viviendo el mejor momento de su relación, aunque están separados porque el actor está en temporada teatral en Mar Del Plata y la cantante se encuentra de gira por el país con su música.

En comunicación con la Once Diez, Luciano habló sobre el futuro que espera con la relación con Flor Vigna y también de como la está pasando en la ciudad de la costa atlántica. "Cuando una mujer se excede con su muestra de cariño se lo digo, “si yo te toco la teta qué pasa?”, le preguntó… Yo hablé con la gente, sacarse fotos forma parte del negocio, lo habló con Javier Faroni, con Carlos Rottemberg, con Nico Vázquez”.

“A mí me formó el Puma Goity, Pablo Cedron, Francella, Ranni. Pipo Luque, Juan Carlos Calabró… Tuve charlas y charlas con el Puma, y él diciéndome “vos lo podés hacer” y eso me motivaba, y me pongo de novio con una bomba que me dice “vamos a cambiar el mundo”, quiero seguir siendo escéptico, me gusta ser básico”, dijo el actor con respecto a sus principios en la actuación.

Luciano Castro habló sobre su futuro en la relación con Flor Vigna

“Jamás me va a plantear tener un hijo Flor, no está en sus planes de vida por ahora, son sus no ganas y mis no ganas, yo ya tengo tres hijos… Yo quiero tener novia, es una posibilidad que ni se charla, estamos muy tranquilos con eso”, finalizó la entrevista hablando del futuro que espera con su novia.

EF.