Este último año, la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se vio envuelta en rumores y especulaciones que incluyeron a las exparejas del actor, Sabrina Rojas y Flor Vigna. Sin embargo, la actriz deja en claro, cada vez que puede, que su noviazgo no se ve afectado por los dichos de terceros.

Griselda Siciliani habló sobre su relación con Luciano Castro y los rumores que la rodean.

La contundente respuesta de Griselda Siciliani sobre un posible matrimonio con Luciano Castro

En este sentido, Griselda Siciliani sorprendió con una declaración que la aleja de la idea de pasar toda su vida con Castro. De esta forma, en medio de las versiones que apuntaban a una supuesta crisis con Luciano Castro, la actriz se mostró relajada, desestimando los comentarios sobre su relación y reafirmando que todo marcha a la perfección.

En una reciente entrevista en Socios del Espectáculo (El Trece), Siciliani aclaró su postura sobre un posible futuro matrimonial con su pareja. “Con Luciano estamos contentos, la pasamos bien. Yo, en general, no proyecto mucho en ese sentido de casamiento. Me gusta vivir la vida plenamente y divertirme”, aseguró la protagonista de Envidiosa, dejando en claro que no es fanática de las formalidades.

Su respuesta no solo llamó la atención por lo directa, sino porque, pese a la solidez de la relación que mantienen con Castro, Griselda optó por marcar distancia de la idea del matrimonio. Con su estilo franco y despreocupado, evitó profundizar en detalles sobre su vida privada. “La intimidad de cada uno es de cada uno, y somos libres de decir cualquier cosa sin lastimar a nadie”, señaló con seguridad.

Además, Siciliani aprovechó para referirse a los constantes comentarios de terceros, como los de Sabrina Rojas, quien recientemente hizo alusión a una supuesta infidelidad por parte del actor y la actriz.

Griselda Siciliani dejó clara su postura sobre la posibilidad de casarse con Luciano Castro.

“Creo que todos son libres de decir lo que quieran. Yo tengo mi manera, que es hablar de mi trabajo y mis cosas. Sería más picante de otra forma, pero no me sale, no es mi estilo. No me molesta que hablen de mí”, afirmó con firmeza, dejando claro que prefiere mantener su vida personal en un segundo plano.

Además, aunque el movilero lo haya intentado, Griselda no dio ninguna declaración íntima, ni siquiera sobre su vínculo con su novio y la relación que tiene con sus hijos, manteniendo puertas adentro lo que sucede en la relación e ignorando haber estado involucrados en una polémica.

Griselda Siciliani y Luciano Castro aseguran tener una linda relación.

Por su parte, Luciano Castro también se pronunció sobre el tema, aunque con la misma liviandad que su pareja. Sin buscar generar polémicas, destacó que su relación con Siciliani está "muy bien" y que ambos eligen manejarse con calma y discreción ante el foco mediático que constantemente los rodea.

Mientras tanto, la pareja sigue disfrutando de su vínculo lejos de las presiones externas, enfocándose en sus proyectos personales y dejando que las especulaciones queden solo en eso: rumores.

VFT