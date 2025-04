Wanda Nara vuelve a ser centro de polémicas y escándalos. Tras el anuncio de su serie, su guerra con Mauro Icardi y su separación de L-Gante, la modelo volvió a ser apuntada por su excuñada por su posible nueva conquista. En los últimos días, se dio a conocer que estaría manteniendo contacto con un futbolista mexicano, pero que también le había enviado un mensaje a Ivana Icardi, la hermana de Mauro y personalidad que siempre se mostró en contra de Nara. Sin dudarlo, encendió a las redes sociales cuando mostró qué le había dicho el jugador.

Fuerte polémica: ¿Ivana Icardi vs. Wanda Nara por su nueva conquista?

Wanda Nara e Ivana Icardi nunca tuvieron una buena relación. Cuando la modelo era la pareja de Mauro Icardi, había discusiones entre ellas y sus formas de vida. Al momento en que la guerra legal comenzó, Ivana no dudó en apoyar a su hermano y destacar en sus redes sociales varios comentarios de Wanda. De esta manera, la distancia entre ellas creció. Pero, en las últimas horas, la influencer apuntó contra la conductora de Bake Off, al mostrar el mensaje que recibió de la nueva conquista.

El pasado fin de semana, Wanda Nara compartió una foto sensual en su cuenta de Instagram. Si bien todos pensaron que eso era lo que llamaría la atención, hubo un comentario que se destacó, sobre todo porque fue a horas de confirmarse su separación con L-Gante. Daniel Guzmán, futbolista mexicano, expresó en la foto: "Te amo". De esta manera, desde Tarde de Brujas, en Net Tv, adelantaron que sería el posible nuevo amor de la conductora, y los usuarios no tardaron en opinar al respecto.

Sin embargo, hubo un posteo en X que se volvió viral y que apuntaba contra la modelo. Ivana Icardi encendió la polémica y mostró que ella también había recibido un mensaje de Guzmán, en el 2019. "Hola Ivana, ¿cómo estas? Solo quería saludarte, Dios te bendiga", se lee en el chat de Instagram. Así, la hermana de Mauro descargó contra su excuñada y aseguró que se creía una "triunfadora" por haber sido halaga por el futbolista. "Otras muchas no lo “parecemos” tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan", sentenció en su posteo Icardi.

La pelea entre Wanda Nara e Ivana Icardi sigue creciendo con el correr del tiempo, y ahora demuestra que también comparten conquistas. La influencer no dudó en demostrárselo a la modelo, en cuanto los rumores del romance comenzaron a crecer. Ante esto, los usuarios comenzaron un fuerte debate, que dividió las opiniones y apoyos entre las protagonistas. Por su parte, Nara no habló de un posible amor pero sí de su actual relación con Mauro Icardi.

