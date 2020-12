Luciano Castro y Sabrina Rojas comenzaron sus vacaciones con un incidente que los llevó al hospital

Sabrina Rojas y Luciano Castro decidieron comenzar las vacaciones y descansar en Mar del Plata.

Pero el inicio de la temporada estival no fue lo que esperaban y, según comunicaron en sus redes sociales, hicieron una breve parada en el hospital por un leve accidente de su hijo Fausto.

Al parecer, el pequeño se cayó cuando jugaba con su hermana Esperanza y debieron enyesarlo por este incidente. "Así empezamos las vacaciones", expresó la modelo en su cuenta de Instagram donde compartió imágenes del niño en este estado.

La cuarentena y la intimidad

Después de un año intenso, sin clases presenciales ni actividad social, Sabrina Rojas se refirió a cómo mantuvo la intimidad de la pareja en este contexto.

La modelo relató que no tuvo momentos privados con Castro quisieron durante toda la cuarentena por la pandemia del Coronavirus. "Tenemos mucha menos intimidad porque estamos 24 x 24 horas con los chicos. En la cuarentena tuvimos poco erotismo", dijo en una entrevista para "Estelita en casa".

Sin embargo, Sabrina aclaró: "Pero todavía no me aburro de Castro. Fue terrorífico. Hubo un momento en el que llegábamos a la noche muertos. No encontrábamos el momento. Si teníamos ganas, no era el momento. Y a la noche era como 'bueno, ya está'”, afirmó.