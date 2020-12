Sabrina Rojas se refirió a la vida sexual de su matrimonio con Luciano Castro

Sabrina Rojas se confesó en "Estelita en Casa" el programa de Jey Mammon en América en donde admitió que se divirtió mucho con los cuernos, que no abriría la pareja y que no le cerró las puertas a un trío pero jamás profetizará el poliamor con su marido, Luciano Castro uno de los galanes de la Argentina. Pero además la rubia, una de las mujeres más deseadas, habló de la intimidad con el actor y sorprendió a muchos con sus declaraciones.

La modelo relató que no tuvo la intimidad que ambos quisieron durante toda la cuarentena por la pandemia del Coronavirus. "Tenemos mucha menos intimidad porque estamos 24 x 24 horas con los chicos. En la cuarentena tuvimos poco erotismo", dijo ante Jey quien sin duda se divertía con su invitada.

Sin embargo, Sabrina aclaró: "Pero todavía no me aburro de Castro. Fue terrorífico. Hubo un momento en el que llegábamos a la noche muertos. No encontrábamos el momento. Si teníamos ganas, no era el momento. Y a la noche era como 'bueno, ya está'”, afirmó resignada y contando que sus hijos se la pasan gritando.

¡Claro, así, imposible!