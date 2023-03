La picanteada que hubo entre La Tora y Gustavo Conti en La Noche de los Ex recién empieza a germinar. La ex Gran Hermano salió al aire de LAM y lo volvió a criticar.

En la entrevista, Lucila La Tora explicó que Gustavo habló muy mal de ella y no se quedó callada para defender su nombre: "Vos podés opinar de una relación, pero con respeto él como que decía "El lastre de La Tora... lo persigue", comentó la exjugadora, sobre los dichos de Conti por su relación con Nacho.

"Todas maneras muy feas, muy despectivas y agresivas entonces, digo. Este me viene a hablar a mí cuando su mujer (Ximena Capristo) decidió exponer chat siendo infiel", acotó La Tora.

La Tora buscó en los archivos los chats donde se habló de una infidelidad de Gustavo Conti a su esposa Ximena Capristo y usó ese argumentó para desestabilizarlo en el debate.

"Me parecía un montón la manera de hablar y bueno, no me quedé callada", afirmó Lucila.

La Tora desmiente rivalidad con Camila

Tras la salida de Camila donde se escuchó al aire dentro de la casa de Gran Hermano, el "Tomatela", La Tora fue en contra de la tribuna que va a barderar a los jugadores, para ella, no es el escenario correcto para que pase eso, pues la tribuna debe ser solo para alentar.

Sobre los cuatro que quedaron en la final, Nacho, Marcos, Julieta y Romina, La Tora remarcó que dijo que ellos y todos se merecían estar ahí, dándole mérito a Camila, de quien se dijo mucho que no debería ir a la final por no haber estado desde el minuto cero.

"Era de esperar esa final, era lo que la gente quería y lo que la gente decidió, entonces no me parece mal", acotó La Tora.

