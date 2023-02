Luis Miguel realizó una publicación en su Instagram para aclarar que su Twitter fue hackeado y quien escribió este sábado allí no fue él.

"La cuenta de Twitter ha sido hackeada", decía en español y en inglés una placa que publicó el cantante. Y agregó: "Está en reparación".

Por su parte, su hermano del medio, Alejandro Gallego Basteri, dejó un comentario donde demostró su enojo por lo sucedido: "Qué falta de integridad y forma de no respetar. Desapruebo mil % quien usurpe la identidad de nadie por JODER!!!", escribió el empresario.

Luis Miguel y Alejandro Gallego Basteri.

Qué decían los Tweets en la cuenta hackeada de Luis Miguel

En total fueron tres los Tweets que publicaron en la cuenta hackeada de Luis Miguel. El primero decía: "OK, buenas noches mundo", junto a un corazón.

En el siguiente escribieron: "Dale Me gusa a este Tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show". Por último, twittearon: "Buenas noches, los amo a todos".

Por eso, cuando Luis Miguel aclaró que no había sido él, miles de fans (algunos en broma y otros en serio) comentaron en el posteo que estaban desilusionados porque querían las entradas o porque no les deseó las Buenas noches de verdad.

"Ni mi ex me engaño tanto", "¿pero sí nos amas o no?", y "O sea que no nos amas ni deseas buenas noches", fueron algunos de los mensajes que recibió el Rey Sol.