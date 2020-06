Braulio Bauab reveló la curiosa frase que le dijo Novaresio en medio de una discusión

View this post on Instagram

Porque me enamoré de este señor periodista? Se emociona como un niño cuando habla de amor. Intacta su capacidad asombro.Una vez que nos pelemos me dijo: me quiero ir a la casa de mi mamá. Cuando se va a la radio me deja el café hecho, con los diarios y una cartita de amor. Nos divertimos como pendex bailando solos música electrónica en el balcón. Me explica historia argentina leyendo juntos Aramburu, el libro de María Odonell. Es el mejor padre afín (ya no se dice padrastro) para mi hijita Vera, le suma, la enriquece. Se convirtio en buen amigo para Vir mamá de Vera, con mi vieja el yerno mas dulce (aunque no es de la cole), viendo de que forma puede ayudar a mi familia y amigos. Y no se la cree, para nada, disfruta sacarse fotos con la gente por la calle. Hemos llegado tarde al teatro y el cine por las fotos. A mi me encanta llegar tarde, acompañarlo, ver como lo quieren. Amo verlo en patas baldeando con la mopa, haciendo limpieza profunda de los armarios de casa y encontrando una lata de arvejas vencida hace dos años, una anécdota mas, como tantas que construyen nuestra historia que ya lleva un año oficial (pero mucho mas shhhhh). Y si, el amor tiene alguna pizca de admiración: su solvencia intelectual, su independencia de criterio, no está del lado de nadie, está del lado de sus convicciones, de lo que cree mejor para el país. Nos cagamos de risa cuando en una esquina le gritan “Novaresio te hiciste K, puto”, y en la otra esquina le gritan “Gorila y puto Novaresio”. Amo su amor por Rosario, por sus padres. Es humilde, es agradecido, es sencillo. Jugamos, cantamos, chapamos, charlamos, y nos reímos mucho. Cuando lo conocí le dije que me gustaban los chabones en forma, en un año se puso reffited. Amo lo que nos pasa juntos, la calidez de la gente cuando lo contamos, muchos nos agradecieron, que se lo pudieron a sus padres, nunca pensé que podía ser un granito de arena para ayudar. Amo que sea mi compinche, que me haga el aguante con mis bardos de señor/adolescente que le gusta entregárse a la noche en el Club 69. Es sexy, es serio, es groso, es mío. Feliz día, sos el mejor como periodista, si, pero lo más importante, sos el mejor novio, sos la mejor persona.