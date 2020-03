Luis Novaresio confesó tener un extraño "toc" con la hora

Esta mañana Luis Novaresio fue protagonista de un mano a mano con Antonio Laje en un móvil para Buenos Días América. Allí, el periodista sorprendió al revelar que padece un toc con la hora.

Todo comenzó cuando Laje le preguntó sobre su cambio de horario para hacer radio: “Duermo un poco más, me despierto en un horario de seres humanos porque antes me despertaba a las 4:01. Porque entre los múltiples problemas que tengo no me gusta despertarme en horarios pares, así que me despierto en horarios impares”.

Sin disimular su sorpresa, Antonio le preguntó: “Pará, ¿en serio tenés es TOC?”. Y Luis reconoció: “Sí, tengo ese TOC. Y otros muchos más severos. Sí, no me gusta despertarme en horarios pares. ¿Está mal? ¿El metro patrón de la rareza quién vendría a ser?Me despierto 6:45 cuando me duermo temprano o a las 7:01 si me dormí tarde”, aseguró.

Y bromeó: “Estoy en AM 910... no sabés el problema que se me plantea con esa situación, rogaría que fuera 911. ¡Es un disgusto! Uno de mis mejores amigos me escribe y me dice 'si fuera ese tu único problema...’”, cerró.