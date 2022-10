Luis Ventura anunció que le dieron el alta a su hijo: "Una atención maravillosa"

En los últimos días, Luis Ventura reveló que como familia estaban pasando un momento complicado tras la internación de su hijo Antonio. "Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre", expresó el periodista.

Sin embargo, día a día el pequeño empezó a mejorar y afortunadamente hoy recibió el alta médica. Desde su cuenta oficial de Instagram, Luis Ventura compartió una postal de las enfermeras despidiéndose de Antonio.

Antoñito con una de las enfermeras.

"El personal del Sanatorio Trinidad de Palermo se despide de Toñito, gracias a los médicos, enfermeros, infectólogos y personal de la clínica que le dieron a Venturita", escribió el periodista para acompañar la emotiva imagen.

Como si eso fuera poco, Ventura agregó: "Una atención maravillosa. La casa está en orden. Antoñito se fue de alta". De esa forma le contó a sus seguidores que el niño ya puede regresar a su hogar.

La postal que compartió Luis Ventura.

Luis Ventura habló sobre la supuesta renuncia a APTRA

Salió a la luz la lista de los nominados para los Martín Fierro de Cable y eso hizo estallar un escándalo que desembocó en que se rumoreara que Luis Ventura pensaba renunciar a su cargo de Presidente de APTRA.

En diálogo con "LAM", el periodista aclaró: "Me parece que no corresponde que me ponga hablar hoy. Tengo a mi hijo con 14 días de fiebre y nueve de internación. La estoy pasando mal. A lo mejor me estoy expresando mal y lo haga de la manera más brutal. Yo no quiero que salga la bestia y hay veces que se me escapa frente a situaciones muy estresantes. Uno espera una cosa y se da otra".